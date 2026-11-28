Hộ ông Huỳnh Văn Quang (xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) tạm dừng tái đàn khi heo mắc bệnh phải tiêu hủy. Ảnh: TẤN THÁI

Ngày 28-11, Sở NN-MT tỉnh Cà Mau cho biết, tình hình DTHCP trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, số ổ dịch và địa bàn xảy ra DTHCP vẫn tiếp tục tăng.

Ghi nhận mới nhất, tại xã Đông Hải và Vĩnh Hậu (tỉnh Cà Mau), phát sinh 2 ổ DTHCP, số heo chết và tiêu hủy 110 con, trọng lượng hơn 5,6 tấn, nâng tổng số ổ DTHCP trên địa bàn tỉnh Cà Mau lên 41 tại 32 xã, phường. Tổng số hộ chăn nuôi xảy ra dịch bệnh là 340 hộ, số heo chết và tiêu hủy trên 4.400 con, tổng trọng lượng trên 307 tấn. Hiện toàn tỉnh Cà Mau còn 26 ổ dịch chưa qua 21 ngày tại 26 xã, phường.

Lực lượng chức năng khử trùng khu vực chôn lấp heo mắc bệnh. ẢNH: THU HƯƠNG

Tại xã Hòn Đất (tỉnh An Giang), vừa mới ghi nhận thêm 2 ổ DTHCP, nâng số ổ dịch trên địa bàn toàn xã lên 5, số heo buộc phải tiêu huỷ 107 con, khối lượng hơn 7,6 tấn.

Theo bà Phạm Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Hòn Đất, nguy cơ DTHCP tiếp tục phát sinh và lây lan sang các hộ chăn nuôi khác trên địa bàn vẫn cao. Bên cạnh đó, thời tiết mưa, độ ẩm cao có thể ảnh hưởng đến công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Vì vậy, UBND xã Hòn Đất chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi, kiểm soát việc vận chuyển, mua bán heo và sản phẩm từ heo; tăng cường vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, không chủ quan sau khi đã xử lý tại hộ có dịch.

Cơ quan chức năng tiêu hủy đàn heo mắc bệnh ở xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Ảnh: TẤN THÁI

Còn tại tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm 2026 đến nay, ghi nhận 42 hộ có heo bị DTHCP tại 12 xã, phường; số heo tiêu hủy gần 1.500 con, trọng lượng trên 65 tấn. Trước nguy cơ DTHCP lây lan diện rộng, Sở NN-MT đã đề nghị các địa phương tăng cường giám sát đàn heo, xử lý dứt điểm ổ dịch ngay khi mới phát sinh, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch nhằm bảo vệ đàn heo và hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi.

Sở NN-MT tỉnh An Giang đề nghị chính quyền các địa phương khẩn trương xác minh, lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng và xử lý triệt để ổ DTHCP; tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại khu vực có dịch, vùng uy hiếp và vùng đệm. Bên cạnh đó, truy xuất nguồn gốc heo và sản phẩm từ heo tại những nơi phát hiện virus DTHCP, làm rõ nguồn nhập đàn, địa điểm mua bán, vận chuyển, thu gom có liên quan để xác định, kiểm soát nguồn lây. Đặc biệt, tạm dừng tái đàn tại địa phương đang có DTHCP, khu vực nguy cơ cao.