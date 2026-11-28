Chiều 28/11, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, công tác khắc phục đất đá tại điểm sạt lở gây ách tắc giao thông Km9+400 quốc lộ 15D (xã La Lay) đang tạm dừng sau khi phát hiện vật thể nghi là bom còn sót lại sau chiến tranh nằm lộ thiên trên lớp đất đá sạt lở.

Công tác khắc phục đất đá sạt lở gây ách tắc giao thông tại Km9+400 QL15D đang tạm dừng, chờ xử lý vật thể nghi là bom sót lại sau chiến tranh nằm lộ thiên trên lớp đất đá sạt lở.

Thông tin ban đầu từ đơn vị chức năng, hiện chưa xác định chính xác chủng loại và tình trạng ngòi nổ cụ thể của vật thể nghi là bom/vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh tại điểm sạt lở Km9+400 quốc lộ 15D.

Vật thể nói trên bằng kim loại hình trụ thuôn dài, đã gỉ sét, kích thước đường kính ước tính khoảng 20cm, chiều dài khoảng 1,5m, nằm lộ thiên trên lớp đất đá sạt lở, nghi là bom MK82.

Ban Chỉ huy Quân sự xã La Lay đã phối hợp với công an xã, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay và thôn La Lay cắm biển cảnh báo, giăng dây khoanh vùng nguy hiểm, cắt cử lực lượng trực canh gác, tuyên truyền không để người dân và phương tiện đến gần khu vực điểm sạt lở trên.

Video: Công tác khắc phục đất đá sạt lở tại Km9+400 QL15D đang tạm dừng để chờ xử lý vật thể nghi là bom sót lại sau chiến tranh

Lực lượng chức năng cũng đã báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị để sớm có phương án xử lý, bảo đảm cho đơn vị thi công khắc phục sạt lở tại đoạn Km9+400 quốc lộ 15D.

Đồng thời, tạm dừng thi công khắc phục sạt lở điểm sạt lở Km9+400 quốc lộ 15D, chờ lực lượng chức năng đến xử lý vật thể nghi là bom còn sót lại sau chiến tranh nói trên.

Trước đó, khoảng rạng sáng 28/11, tại Km9+400 quốc lộ 15D đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên cửa khẩu quốc tế La Lay (xã La Lay, tỉnh Quảng Trị) xảy ra sạt lở gây ách tắc giao thông.

Tại đây, đá từ phía ta luy lượng tiếp tục sụt trượt xuống nền mặt đường với khối lượng khoảng 1.500m3, gây ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 15D đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên cửa khẩu quốc tế La Lay.

Phương tiện tiếp cận xử lý điểm sạt lở Km9+400 QL15D sáng 28/11.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp các lực lượng biên phòng, công an rào chắn. Đồng thời, khẩn trương bố trí máy móc tại hiện trường và tổ chức khắc phục để thông xe sớm nhất.

Tuy nhiên, quá trình triển khai khắc phục sạt lở tại Km9+400 quốc lộ 15D phát hiện vật nghi là bom còn sót lại sau chiến tranh, nên công tác khắc phục sạt lở tại đây phải tạm dừng để chờ xử lý.