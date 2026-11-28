Sáng 28/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet trước thềm Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady- Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11 tại Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chào mừng Thủ tướng Hun Manet trở lại Việt Nam tham dự các hội nghị quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các nước trong tiểu vùng vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững./.