Gỡ vướng cư trú, bảo đảm quyền lợi cho trẻ

Theo số liệu được nêu tại Hội thảo về thực trạng, giải pháp hoàn thiện và phát triển hệ thống mạng lưới bảo vệ trẻ em trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, do HĐND thành phố phối hợp các sở, ngành tổ chức ngày 27/11, thành phố hiện có hơn 2,6 triệu trẻ em dưới 16 tuổi. Trong đó, hơn 47.000 trẻ đang sinh sống thực tế trên địa bàn nhưng chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

Tổ công tác chụp ảnh, thu thập dữ liệu về dân cư để xác minh thông tin hỗ trợ cấp giấy tờ tuỳ thân cho trẻ.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, qua xác minh, phần lớn là trẻ theo cha mẹ di cư mưu sinh, sinh sống tại các khu nhà trọ, xóm lao động và thường xuyên thay đổi chỗ ở. Cuộc sống thiếu ổn định cùng áp lực mưu sinh khiến việc thực hiện các thủ tục cư trú cho trẻ chưa được nhiều gia đình quan tâm đầy đủ. Một số em còn thiếu giấy khai sinh, mã định danh cá nhân, dẫn đến những khó khăn trong quá trình tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Trước thực tế đó, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với ngành Tư pháp và UBND cấp xã tổ chức thực hiện các cao điểm về cấp giấy tờ tùy thân cho nhân khẩu đặc biệt; các tổ lưu động đến cơ sở, hỗ trợ giải quyết cho những trường hợp còn vướng mắc, hỗ trợ đăng ký khai sinh và cấp thẻ căn cước cho trẻ, trong đó có trẻ đang nuôi dưỡng tại các mái ấm, nhà mở, cơ sở tôn giáo và cơ sở bảo trợ xã hội.

Cán bộ Công an đến tận khu dân cư để thu thập, xác minh thông tin về nhân thân của trẻ.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, đơn vị đã ra quân với tinh thần “tăng tốc, dứt điểm” phối hợp Công an cấp xã rà soát, lập danh sách các trường hợp chưa có giấy tờ tùy thân; xác minh thông tin về nhân thân, quốc tịch, hộ tịch và lịch sử cư trú nhằm xác định tình trạng pháp lý, đề xuất hướng giải quyết phù hợp với từng trường hợp.

Để đẩy nhanh tiến độ, Công an thành phố thành lập 7 tổ công tác trực tiếp xác minh, thu thập dữ liệu, đề xuất UBND cấp xã đăng ký khai sinh và triển khai cấp căn cước cho các trường hợp đủ điều kiện. Bên cạnh đó, còn phân công cán bộ trực để hỗ trợ Công an cấp xã tra cứu, xác minh thông tin, rút ngắn thời gian xử lý các hồ sơ còn vướng mắc.

Tổ công tác trực tiếp đến cơ sở thu thập dữ liệu về dân cư để cấp giấy tờ tùy thân cho trẻ.

Phát huy tinh thần phong trào thi đua “Ba nhất”, các tổ công tác trực tiếp xuống từng cơ sở bảo trợ xã hội, từng khu nhà trọ để rà soát, thu thập dữ liệu dân cư, đồng thời phối hợp trao đổi thông tin với các đơn vị nghiệp vụ trong quá trình thực hiện. Qua quá trình nỗ lực tổ chức xác minh, thu thập thông tin, đến nay hơn 47.000 trẻ đã được Công an cấp xã giải quyết khai báo nơi ở hiện tại trên cơ sở dữ liệu dân cư.

Với phương châm “gần dân nhất để không ai bị bỏ lại phía sau, vì thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, việc khai báo nơi ở hiện tại cho trẻ không chỉ phục vụ công tác quản lý dân cư mà còn góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng, tạo điều kiện để các em tiếp cận những dịch vụ thiết yếu.

Cán bộ Công an đến cơ sở nuôi dưỡng để thu nhận thông tin của trẻ.

Gỡ vướng cho những nhân khẩu đặc biệt

Không chỉ hỗ trợ trẻ em chưa đủ điều kiện đăng ký cư trú, TP Hồ Chí Minh còn đẩy mạnh giải quyết giấy tờ tùy thân, định danh cá nhân, cư trú và căn cước cho các trường hợp nhân khẩu đặc biệt. Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội xác định việc cấp giấy tờ tùy thân cho nhân khẩu đặc biệt không chỉ là nhiệm vụ quản lý, mà còn là một cuộc vận động mang tính nhân văn sâu sắc.

Trước khi sáp nhập địa giới hành chính, TP Hồ Chí Minh đã triển khai Kế hoạch số 1878/KH-BCĐ về phối hợp thực hiện công tác thu thập dữ liệu dân cư, cấp định danh cá nhân, giải quyết cư trú và cấp căn cước đối với nhân khẩu đặc biệt. Sự phối hợp giữa Công an, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội và chính quyền cấp xã đã giúp nhiều trường hợp thiếu giấy tờ được xác minh, giải quyết.

Tổ công tác đến cơ sở nuôi dưỡng những nhân khẩu đặc biệt để thu thập thông tin nhân thân, cấp giấy tờ tùy thân.

Tuy nhiên, sau sáp nhập, công tác này phát sinh nhiều khó khăn, nhất là tại địa bàn tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Tại các địa bàn này, số nhân khẩu đặc biệt chiếm số lượng rất lớn, trên 90% số lượng toàn thành phố sau sáp nhập; UBND cấp xã chưa có cơ sở pháp lý và hướng dẫn để cấp giấy khai sinh cho nhân khẩu chưa có giấy tờ tùy thân.

Quy định về đăng ký hộ tịch đòi hỏi phải có căn cứ xác định nguồn gốc sinh ra, trong khi nhiều trường hợp nhân khẩu đặc biệt là người già neo đơn, mất trí nhớ, trẻ em bị bỏ rơi hoặc người không có giấy tờ chứng minh nhân thân. Có người không nhớ tên tuổi, quê quán, chưa xác định được quốc tịch. Những thông tin được cung cấp không có căn cứ đối chiếu khiến việc xác lập hồ sơ ban đầu và thực hiện các thủ tục tiếp theo gặp khó khăn.

Đối với người đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, một số trường hợp mất năng lực hành vi dân sự hoặc mắc các bệnh ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, giao tiếp. Không ít người thường xuyên di chuyển giữa các địa bàn giáp ranh hoặc từ địa phương khác đến, khiến việc xác minh, đối chiếu thông tin càng khó khăn.

Trước những vướng mắc trên, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an thành phố và UBND thành phố triển khai các giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác thu thập dữ liệu dân cư, cấp định danh cá nhân, giải quyết cư trú và cấp căn cước cho nhân khẩu đặc biệt.

Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 27/1/2026 về phối hợp nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú đối với các trường hợp thuộc diện nhân khẩu đặc thù trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong tình hình mới là cơ sở để các đơn vị tiếp tục phối hợp, tháo gỡ khó khăn. Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp có văn bản hướng dẫn UBND cấp xã trong xác minh, giải quyết đăng ký khai sinh cho các trường hợp chưa có giấy tờ tùy thân, giải quyết hiệu quả yêu cầu cấp bách cho cấp xã trong quá trình thực hiện.

Tổ công tác chuyên trách trực tiếp đến từng cơ sở bảo trợ, từng khu nhà trọ để rà soát, thu thập dữ liệu dân cư.

Qua rà soát sau sáp nhập địa giới hành chính, thành phố xác định 6.052 trường hợp không có giấy tờ tùy thân. Công an thành phố đã nhanh chóng xác minh thông tin nhân thân, thu thập dữ liệu dân cư, đề xuất đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân và thẻ căn cước. Đến nay, 6.052 trường hợp đã hoàn thành các bước giải quyết, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Những kết quả này cho thấy sự chủ động của các cơ quan chức năng trong tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn, tạo cơ sở để những nhân khẩu đặc biệt tiếp cận các quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an thành phố, sự nỗ lực của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng Công an cấp xã và các đơn vị liên quan, công tác xác minh, tra cứu, thu thập dữ liệu, cấp giấy tờ tùy thân cho các nhân khẩu đặc biệt đã đạt nhiều kết quả thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Qua đó, không chỉ góp phần đưa Đề án 06/CP đi vào cuộc sống mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an.