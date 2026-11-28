Dự báo, trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh/thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Đáng chú ý, miền Trung có khả năng đối mặt với đợt mưa lớn kéo dài đến ngày 29-11, cục bộ có nơi tổng lượng mưa trong đợt này lên tới trên 600mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Thời tiết chiều và đêm 28-11: Miền Trung mưa lớn, cảnh báo sạt lở đất. Ảnh minh họa: suckhoedoisong.vn

Trong khi đó, trên biển cũng cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Cần Thơ, từ Cà Mau đến An Giang, vùng biển phía Tây Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông.

Ở các đặc khu Bạch Long Vỹ và Cồn Cỏ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; ở đặc khu Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 17-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, đêm trời rét; gió nhẹ; nhiệt độ 13-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa; gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; trời rét về đêm; nhiệt độ 15-27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc không mưa; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; phía Bắc đêm trời rét; phía Nam trời lạnh; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 16-27 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-29 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-27 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-31 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-31 độ C.