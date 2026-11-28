Hà Tĩnh mở rộng hợp tác đầu tư với tập đoàn thép hàng đầu Trung Quốc
Trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư, mở rộng hợp tác tại Trung Quốc, sáng 28/11, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đến thăm, làm việc với Tập đoàn Gang thép Trung Thiên (Zenith Steel) tại thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/ha-tinh-mo-rong-hop-tac-dau-tu-voi-tap-doan-thep-hang-dau-trung-quoc-post321037.html