Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 5; đồng chí Nguyễn Khánh Duy, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 5, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng bộ và chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, các ý kiến phát biểu đi sâu làm rõ những ưu điểm, kết quả đạt được; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ và từng cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 đã chủ động tham mưu ban hành, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; duy trì nền nếp, chất lượng sinh hoạt và chế độ công tác. Những vấn đề quan trọng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ đều được tập thể thảo luận, thống nhất, quyết nghị đúng thẩm quyền.

Chủ động phối hợp với ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy huy động nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận phòng thủ Quân khu và khu vực phòng thủ vững chắc. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt kết quả tốt; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về “2 kiên định”, “2 đẩy mạnh”, “2 ngăn ngừa” và 4 định hướng chiến lược. Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ Quân khu 5 được tổ chức chu đáo, trang trọng; hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát, tích cực tham gia xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp và triển khai các hoạt động kết nghĩa thiết thực, hiệu quả.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, quyết liệt. Công tác Đảng, công tác chính trị được tiến hành hiệu quả. Việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung, Phân hiệu 1, Tiểu đoàn Phương tiện không người lái; kiện toàn ban CHQS cấp xã và thành lập đảng bộ quân sự cấp xã được triển khai đúng quy định.

Các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kinh tế kết hợp với quốc phòng được triển khai kịp thời, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Thông qua kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 xác định các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm của cán bộ chủ trì. Đây là cơ sở quan trọng để Ban Thường vụ Đảng ủy Quân 5 khu tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian tới.