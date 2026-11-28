Lực lượng chức năng đưa 20 trẻ ra ngoài an toàn, đợi phụ huynh đến đón. Ảnh: ANGL.

Chiều 28/11, bà Trần Thị Mỹ Hiếu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai), cho biết mưa lớn hai ngày qua khiến nước tại khu vực phân hiệu trên đường La Văn Tiến dâng cao, tràn vào các phòng học. Đến khoảng 13h cùng ngày, nước trong các phòng học tầng 1 dâng khoảng 50cm.

Thời điểm nước dâng nhanh, 20 trẻ đang nghỉ trưa tại phân hiệu nên giáo viên lập tức đưa các cháu lên tầng 2 để đảm bảo an toàn. Đồng thời liên hệ UBND phường Quy Nhơn Nam hỗ trợ lực lượng cứu hộ, cứu nạn và thông báo cho phụ huynh đến đón trẻ.

Ngay sau đó, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an phường Quy Nhơn Nam tiếp cận phân hiệu, đưa 20 trẻ ra ngoài an toàn.

Ngay khi nước rút, giáo viên phân hiệu Trường Mầm non Quang Trung dọn dẹp bùn non.

Theo bà Hiếu, Trường Mầm non Quang Trung hiện có 450 trẻ, học tại 1 điểm chính, 1 phân hiệu và 7 điểm trường. Nước ngập khiến một số trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tại phân hiệu bị hư hỏng. Hiện nước rút dần, giáo viên chủ động dọn dẹp, vệ sinh các phòng học, hạn chế bùn non đọng lại khi nước rút hoàn toàn.

Nhiều tuyến đường nước ngập sâu, phương tiện không thể di chuyển.

Trong hai ngày qua, nhiều khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai cũng bị ngập do mưa lớn, trong đó có các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông và Hoài Nhơn Bắc.

Bà Trần Thị Như Hoa, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Bắc, cho biết đến khoảng 12h ngày 28/11, nước không kịp rút, gây ngập tại nhiều khu vực trên địa bàn, trong đó có một số đoạn Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1D, khu đô thị Long Vân và các tuyến đường nội bộ.

Địa phương đã huy động lực lượng túc trực tại những khu vực nguy hiểm, tổ chức rào chắn, cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh. Lực lượng xung kích và lực lượng chức năng được bố trí tại các điểm ngập để hỗ trợ người dân kê cao vật dụng, trang thiết bị, hạn chế thiệt hại và đưa bà con đến nơi tạm trú an toàn.

Người dân vớt rác để khơi thông dòng chảy.

Ghi nhận tại khu vực vòng xoay ông Thọ (phường Quy Nhơn Bắc), nước ngập trên đoạn đường dài khoảng 200m. Tuyến đường dẫn vào Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn cũng bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại.

Tại phường Quy Nhơn Đông, đường Hùng Vương xuất hiện ngập cục bộ trên đoạn dài hơn 300m, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.