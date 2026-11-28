Bàn giao 100% mặt bằng, sản lượng thi công đạt hơn 27%

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, đến nay, toàn bộ 105,872ha diện tích đất cần giải phóng mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đã được bàn giao, đạt 100% kế hoạch.

Công trường mở rộng quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai qua phường Chương Mỹ đang được huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công.

Việc cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng là bước tiến quan trọng, tạo điều kiện để các nhà thầu mở rộng phạm vi thi công, huy động nhân lực, máy móc triển khai đồng loạt các hạng mục trên toàn tuyến.

Công trường nâng cấp, mở rộng quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai qua phường Chương Mỹ, máy móc và nhân lực được huy động triển khai thi công.

Về nguồn vốn, lũy kế từ đầu dự án đến nay, giá trị giải ngân đạt hơn 5.231 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương hơn 737 tỷ đồng, vốn ngân sách thành phố hơn 4.494 tỷ đồng.

Riêng năm 2026, dự án đã giải ngân 4.182,65 tỷ đồng trên tổng kế hoạch vốn 4.548,4 tỷ đồng, đạt khoảng 92%.

Đến nay, sản lượng thi công xây lắp lũy kế toàn dự án đạt 27,56%. Trên công trường, các nhà thầu đang tập trung thi công nền đường, hào kỹ thuật, công trình thoát nước và các cây cầu tại những vị trí đã có mặt bằng đủ điều kiện.

Cùng với tổ chức thi công, Ban Quản lý dự án tiếp tục phối hợp với chính quyền các xã, phường xử lý những công việc còn lại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ; hoàn thiện phương án, giải quyết kiến nghị, đơn thư của người dân và tổ chức chi trả theo các phương án đã được phê duyệt.

Công tác phá dỡ công trình, di dời hệ thống điện, nước, viễn thông, chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông và cây xanh cũng được triển khai song song, bảo đảm điều kiện thi công.

Tăng tốc các cầu trọng điểm, tháo gỡ khó khăn về vật liệu

Trên toàn tuyến, các công trình cầu trọng điểm đang được các nhà thầu tập trung nguồn lực triển khai, trong đó có cầu vượt Vành đai 4 và cầu Mai Lĩnh.

Tại cầu vượt Vành đai 4, nhà thầu đã hoàn thành 144/144 cọc khoan nhồi, thi công 12/20 mố, trụ cầu và đúc 59/120 phiến dầm SuperT. Các hạng mục lắp đặt dầm, thi công dầm ngang, bản mặt cầu và hầm chui dân sinh đang tiếp tục được triển khai.

Đối với cầu Mai Lĩnh, nhà thầu đã thi công 82/126 cọc khoan nhồi, hoàn thành 4/6 bệ mố, trụ và 14/36 thân mố, trụ; đúc 91/238 phiến dầm I33. Một số nhịp cầu đã hoàn thành dầm ngang, bản mặt cầu và các hạng mục liên tục nhiệt.

Trong khi đó, tại cầu Xuân Mai và cầu Quán Lát, các đơn vị đã hoàn thành đúc toàn bộ 56/56 phiến dầm mỗi cầu. Cầu Tân Trượng đang được tập trung hoàn thiện bản mặt cầu, gờ lan can, lan can thép và bản quá độ.

Ngoài các công trình cầu, nhiều hạng mục khác cũng được triển khai đồng thời. Cống hộp Năm Lu tại Km37+515 đã thi công xong 4/6 đốt; cầu cạn hoàn thành 36/39 cọc khoan nhồi và đang triển khai hệ thống an toàn giao thông.

Các nhà thầu tiếp tục thi công đường ngang đường sắt, hoàn thiện nhà gác chắn, hệ thống cáp thông tin, tín hiệu, nền đường, hệ thống thoát nước, kè đá hộc và tường chắn bê tông cốt thép dọc tuyến.

Mặc dù mặt bằng cơ bản được giải quyết, quá trình triển khai dự án vẫn đối mặt với một số khó khăn, đáng chú ý là tình trạng thiếu hụt nhân công và nguồn cung vật liệu xây dựng. Một số vật liệu như cấp phối đá dăm loại 1, loại 2 đang khan hiếm, giá cả biến động tăng, gây áp lực đến việc tổ chức thi công.

Trước tình hình này, Ban Quản lý dự án kiến nghị UBND các xã, phường tiếp tục phối hợp giải quyết những tồn tại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ; đồng thời yêu cầu các nhà thầu chủ động bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị và nguồn cung vật liệu, bảo đảm tiến độ các gói thầu.

Trước đó, ngày 5/11, kiểm tra thực địa dự án, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt tại khu vực cầu Mai Lĩnh.

Lãnh đạo thành phố cũng thống nhất điều chỉnh mặt cắt vỉa hè nhằm hạn chế đoạn cắt đê sông Đáy; giao phường Yên Nghĩa chủ trì, phối hợp với các xã, phường liên quan lập đồ án thiết kế đô thị đối với các công trình dọc tuyến sau khi quốc lộ 6 được cải tạo, mở rộng.

Đồng thời, các đơn vị phải xây dựng phương án tổ chức giao thông phù hợp trong quá trình thi công, hạn chế ùn tắc, bảo đảm an toàn và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Với việc hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng, cùng nguồn vốn được giải ngân ở mức cao và các hạng mục cầu, đường đang được triển khai đồng loạt, dự án mở rộng quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đang có thêm điều kiện để tăng tốc.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực khai thác, giảm áp lực giao thông, từng bước hoàn thiện trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực phía Tây Nam với trung tâm Thủ đô.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai dài khoảng 21,7km, là trục giao thông quan trọng tại cửa ngõ Tây Nam Thủ đô, góp phần tăng cường kết nối, giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Điểm đầu dự án tại Km14+000 (Ba La), điểm cuối tại Km38+000, giáp tỉnh Hòa Bình. Tuyến được đầu tư với mặt cắt ngang rộng 50 - 60m, tốc độ thiết kế 80 - 100km/h, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, thông tin liên lạc và cây xanh đồng bộ. Tổng mức đầu tư dự án hơn 9.590 tỷ đồng, gồm 3 dự án thành phần: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; di dời công trình hạ tầng kỹ thuật và đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp tuyến đường.