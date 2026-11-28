Tại thông báo kết luận, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai, kết quả thực hiện.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, liên quan đến việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương kiểm chứng, đối chiếu, rà soát lại một cách xuyên suốt, toàn diện toàn bộ dữ liệu vị trí việc làm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình 8 bước; hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm bảo đảm "đúng, đủ, sạch" và sát thực tế.

Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế. Ảnh minh họa: NGUYỄN TRƯỜNG

Đặc biệt, Phó thủ tướng lưu ý, cần bảo đảm gắn kết chặt chẽ việc xác định vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực với 5 chuyên đề trọng tâm: Phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; cắt giảm, đơn giản hóa và phân cấp thủ tục hành chính; chuyển đổi số và khai thác dữ liệu; ứng dụng khoa học công nghệ; tự chủ và xã hội hóa dịch vụ công.

Trên cơ sở đó, chỉ rõ các nhiệm vụ, công việc, công đoạn cụ thể có thể tiếp tục phân cấp, phân quyền cho địa phương; xác định rõ các công đoạn cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa, ứng dụng dữ liệu, chuyển đổi số và công nghệ để làm căn cứ tính toán mức độ cắt giảm nhân lực, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 bảo đảm tinh gọn, thực chất, không cào bằng, không làm cơ học.

Phó thủ tướng lưu ý, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách nhằm kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 vào đầu tháng 12-2026 và phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác này do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp chủ trì. Yêu cầu các đồng chí bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, tính toán thời gian đến từng giờ, từng phút, để bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc theo đúng tinh thần Kết luận số 40-KL/TW, Kết luận 107-KL/TW, Kết luận 123-KL/TW, Kế hoạch 84-KH/BTCTW và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ.

Báo cáo phương án giao biên chế giai đoạn 2027-2031 trong tháng 12

* Trong khi đó, Mục 5 Kết luận số 131-KL/TW ngày 27-11-2026 của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 17-10-2026 của Bộ Chính trị; tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 nêu rõ: “Trước ngày 10-12-2026, hoàn thành thẩm định phương án biên chế của các cơ quan, địa phương; không chấp nhận phương án thiếu căn cứ, chưa tính toán đầy đủ các yếu tố tác động hoặc chưa thực hiện đầy đủ các giải pháp tự cân đối nhân lực. Tổng hợp, đề xuất phương án giao biên chế giai đoạn 2027-2031, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 12-2026”.

Như vậy, thời gian hoàn thành thẩm định phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 là trước ngày 10-12-2026; thời gian báo cáo phương án giao biên chế giai đoạn 2027-2031 là trong tháng 12-2026.