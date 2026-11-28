Trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, tổ dân phố số 9, xã Phù Ninh cho biết, xe chở đất lưu thông với mật độ dày đặc cả ngày lẫn đêm, thành từng đoàn từ hướng Quốc lộ 2 vào rồi theo tuyến đường ra sông Lô.

Lưu lượng xe chở đất hạng nặng lưu thông trên đường tỉnh 323H rất lớn.

Theo ông Hùng, phần lớn là xe chở đất có trọng tải lớn. Trong khi mặt đường hẹp, các phương tiện lại di chuyển liên tục với tốc độ khá nhanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị nhưng tình trạng này vẫn thường xuyên diễn ra.

Nhiều vị trí trên đường tỉnh 323H đã xuống cấp, xuất hiện các hố trên mặt đường.

Cùng chung nỗi lo, chị Nguyễn Thị Hải, người dân trong khu vực cho biết, lưu lượng xe lớn, chở đất nặng lưu thông trên tuyến đường nhỏ hẹp, đặc biệt khi tuyến đường đi qua 3 trường học gồm mầm non, tiểu học và THCS Phú Nham, càng làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người dân phải đặt vật cản trước cửa nhà để bảo đảm an toàn, tránh tình trạng xe lưu thông quá sát.

Theo chị Hải, xe chở đất hoạt động từ sáng sớm đến chiều tối, trong đó có cả khung giờ học sinh đến trường và tan học. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, hoạt động vận chuyển còn gây bụi, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Tình trạng mặt đường hư hỏng cũng xuất hiện tại nhiều vị trí, khiến người dân không khỏi bức xúc.

Do nhà nằm sát mặt đường, để hạn chế tình trạng xe tránh nhau, đi sát cổng làm hư hỏng sân, ông Nguyễn Minh Đức, tổ dân phố số 9 đã phải đặt biển làm mốc trước cổng nhà nhằm cảnh báo, yêu cầu các phương tiện chú ý khi lưu thông.

Ông Nguyễn Minh Đức đặt biển làm mốc trước cổng nhà để cảnh báo các phương tiện, tránh đi sát gây hư hỏng sân.

Theo ông Đức, không chỉ gây hư hỏng mặt đường, đoàn xe chở đất còn thường xuyên đi qua cầu Cỏ (Km1+850, đường tỉnh 323H), cây cầu có tải trọng thấp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình. Ông kiến nghị các lực lượng chức năng và UBND xã Phù Ninh sớm kiểm tra tải trọng phương tiện, tải trọng cầu; đồng thời yêu cầu đơn vị vận chuyển thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, cần tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện có dấu hiệu chở quá tải.

Cầu Cỏ (Km1+850, đường tỉnh 323H) có tải trọng thấp nhưng hằng ngày phải chịu lưu lượng lớn xe chở đất lưu thông qua.

Mật độ xe chở đất dày đặc khiến tình hình giao thông trên toàn tuyến tiềm ẩn nhiều nguy cơ, gây bức xúc trong Nhân dân.

Trước thực trạng trên, đề nghị UBND xã Phù Ninh sớm chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động vận chuyển đất trên tuyến đường tỉnh 323H và 323; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm của đơn vị vận tải và lái xe. Trong đó, cần chú trọng kiểm tra tải trọng phương tiện, việc chấp hành quy định về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; đồng thời có biện pháp bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là tại những vị trí mặt đường đã xuống cấp và cầu Cỏ nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo vệ công trình giao thông và ổn định đời sống nhân dân dọc tuyến.