Theo Khaosod, một con trăn dài hơn 3 mét được tìm thấy đang bò trên tường ở xã Nakhon Nayok, huyện Mueang, tỉnh Nakhon Nayok, Thái Lan. Lực lượng cứu hộ đã được gọi đến để giúp bắt nó.

Lực lượng cứu hộ khống chế con vật. Ảnh cắt từ clip/Bangkok today online.

Cụ thể, vào ngày 27/11, các nhân viên cứu hộ từ Sawang Ariya Nakhon Nayok nhận được báo cáo từ bà Chalida rằng một con trăn đã bò lên hàng rào của Hợp tác xã Nông nghiệp Nakhon Nayok nằm cạnh nhà bà.

Sau khi nhận được báo cáo, họ đã cử một đội cùng trang thiết bị đến hỗ trợ. Tại hiện trường, người ta phát hiện một con trăn lớn đã bò ra từ khu rừng phía sau nhà để săn mồi rồi leo lên bức tường của Hợp tác xã Nông nghiệp tỉnh Nakhon Nayok.

Con trăn nặng 30kg bị bắt. Ảnh: Khaosod

Các nhân viên cứu hộ từ Sawang Ariya đã dùng thang để leo lên và bắt giữ con trăn. Tuy nhiên, con vật trườn đi và rơi vào khu vực văn phòng Hợp tác xã Nông nghiệp.

Các cán bộ đã đuổi theo và tìm thấy con trăn gần một cái cây, có biểu hiện hung dữ và cố gắng tấn công. Họ phải tiếp cận con trăn từ phía sau, tóm lấy đầu nó bằng tay không và đo chiều dài. Nó dài hơn 3 mét và nặng hơn 30 kg.

Sau đó, họ cho con vật này vào một cái bao và thả nó trở lại môi trường sống tự nhiên.