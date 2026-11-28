Tàu cá bị chìm trên vùng biển Mũi Né. Ảnh: Biên phòng Mũi Né

Chiều 28-11, Đồn Biên phòng Mũi Né (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết, một tàu cá bị chìm khi đang khai thác hải sản trên vùng biển Mũi Né. Khi gặp nạn, trên tàu có 4 người.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 27-11, tàu cá BTh-83939-TS do ông V.N.Đ. làm chủ kiêm thuyền trưởng, cùng 3 thuyền viên, đang khai thác hải sản tại vùng biển cách bờ biển Mũi Né khoảng 22 hải lý thì gặp sóng to, tàu bị chìm.

Đồn Biên phòng Mũi Né hỗ trợ ngư dân lai dắt tàu cá gặp nạn vào bờ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Mũi Né thông báo, huy động các phương tiện đang hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn. Tàu cá BTh-90064-TS của ngư dân địa phương đã kịp thời tiếp cận, cứu được 4 người gặp nạn.

Ngày 28-11, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mũi Né tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn ngư dân lai dắt phương tiện gặp nạn vào bờ. Vụ việc tuy không thiệt hại về người, nhưng gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng 400 triệu đồng.