Tìm cơ hội từ thách thức

Khởi đầu kém nhất trong vòng 40 năm qua làm phai mờ vị trí thứ ba mà Carrick cùng các cầu thủ của mình đạt được ở mùa bóng năm ngoái, khi anh được chọn thay thế Ruben Amorim.

Sau trận hòa 1-1 với Tottenham vào cuối tuần rồi, Carrick hứng chịu nhiều chê trách về năng lực điều hành. Cay đắng hơn, nhiều dự báo xếp anh vào diện “ứng viên nặng ký” thứ hai đối diện nguy cơ bị sa thải.

Bằng sự điềm tĩnh của một cầu thủ từng là trụ cột nhiều năm gắn bó với Old Trafford, Carrick tìm cách trấn an mọi người, kêu gọi người hâm mộ tiếp tục tin cậy và ủng hộ mình. “Chúng tôi đang đương đầu khó khăn nhưng sẽ đủ sức vượt qua thách thức!”, giọng anh mạnh mẽ.

Carrick bảo rằng chính vào thời điểm khó khăn này mà mình hiểu thêm sức mạnh của cả tập thể, nhận ra ai thực tâm gắn bó và sẵn sàng hy sinh vì màu cờ sắc áo. Ca ngợi sự ủng hộ không lay chuyển của người hâm mộ, anh xác định đây là các khoảnh khắc đầy ý nghĩa của sự nghiệp mà mình đang trải nghiệm.

Kiếm tìm sự ủng hộ của người hâm mộ là ước muốn của viên thuyền trưởng 45 tuổi trước cơn bão dữ đang hướng về phía mình. Nhiều người - trong đó có cả những đồng đội cũ từng khoác chung màu áo - chia sẻ sức ép mà anh đang đối mặt.

Mới nhất là Nicky Butt với công bố “động trời” rằng Carrick từng tâm sự với mình rằng công việc quản lý đội bóng chẳng hề hợp với bản thân anh.

Theo lời kể của Butt, trước lúc Carrick đến nhận nhiệm vụ huấn luyện viên trưởng Manchester United, hai người từng trò chuyện với nhau. Trong cuộc gặp thân tình này, Carrick tâm sự với bạn mình rằng anh trở lại Old Trafford chỉ vì tình yêu và trách nhiệm với CLB cũ chứ bản thân nhận thức công việc mới đối với mình là quá lớn: “Những người vốn trưởng thành từ nơi đây sẽ không để mặc Manchester United đi xuống. Khi CLB cần đến mình, kêu gọi sự góp sức của mình thì không ai có thể làm ngơ”.

Đã thấy việc quá lớn, ngoài sức cáng đáng của mình - nhất là khi hệ quả của việc ấy có sức ảnh hưởng và tác động quan trọng đến số phận, hướng đi của một CLB lớn, chất chứa một giá trị truyền thống thì tại sao lại không biết từ chối, lại hồn nhiên ôm lấy!

Lời kể của Butt bỗng làm dậy sóng nghi ngờ trong cộng đồng người hâm mộ Manchester United. Bên cạnh các chia sẻ cảm thông về tình cảm và sự trung thành của một người từng thi đấu dưới màu áo này, không ít người phê phán Carrick về sự dễ dãi, coi thường trách nhiệm khi liều mình đảm nhận vai trò dẫn dắt mà bản thân từ đầu đã nhận ra vượt năng lực chuyên môn.

Dù sao thì đây chỉ là lời kể của Butt, một lời chia sẻ vô bổ, có hại cho bạn mình như nhận định của nhiều cổ động viên tỉnh táo. Người Manchester United chờ đợi câu trả lời từ chính viên thuyền trưởng trẻ.

Carrick vốn được ghi nhận là người thẳng thắn, hiểu mình, không bị tác động bởi xung quanh khi đương đầu với sức ép. Anh sẽ trả lời cổ động viên nhà, không bằng những câu giải thích phân bua mà bằng kết quả trên sân?

Chắc chắn đó là cách trả lời cần thiết và thực tế nhất dù ai cũng thấy ngồn ngộn khó khăn.

Sau cuộc đọ sức với Alectico Madrid trên đấu trường Champions League, Manchester United sẽ đối đầu lần lượt với Leeds United, Bournemouth, Chelsea, Aston Villa trước đợt nghỉ tháng Mười Một. Liệu Carrick tìm ra cơ hội từ thách thức gian truân?