Nhận định trận đấu Nottingham vs Arsenal, 22h30 ngày 18.10: Thắng để bám đuổi

Phong độ Nottingham vs Arsenal

Ở lượt trận sớm vòng 7, Man City nhọc nhằn giành chiến thắng 3-2 ở cuộc đón tiếp tân binh Ipswich Town. Nhờ đó, đội chủ sân Etihad duy trì mạch toàn thắng từ đầu mùa, tiếp tục vững vàng trên ngôi đầu cùng 21 điểm.

Do ra sân muộn hơn, khoảng cách giữa Arsenal và đỉnh bảng đã tạm thời được nới rộng lên thành 6 điểm. Không muốn bị bỏ lại quá xa trên đường đua vô địch, thầy trò Mikel Arteta chắc chắn sẽ đặt mục tiêu quyết thắng trong chuyến viếng thăm City Ground.

Vừa giải quyết nhanh gọn, lấy trọn vẹn 3 điểm và giữ sức cho các trụ cột sẽ trở thành kịch bản hoàn hảo nhất với đội khách. Bởi vào giữa tuần tới, Arsenal còn phải bước vào trận chiến quan trọng trên sân Allianz Arena của Bayern Munich.

Nhưng xét trên nhiều phương diện, "The Gunners" có lẽ không quá đặt nặng ưu tiên cho chuyến hành quân sang Đức. Hiện tại, trong tay ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đã có 6 điểm từ 2 chiến thắng trước Napoli (1-0) và Lille (3-0). Không may trắng tay trước Bayern cũng không phải kết quả quá đáng ngại.

Arsenal còn nhiều cơ hội để giữ vững vị trí trong top 8 chặng phân hạng Champions League. Tuy nhiên ở mặt trận quốc nội, mỗi điểm số đều rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh đối thủ chính Man City chưa cho thấy dấu hiệu hụt bước.

Được đánh giá cao hơn song đội khách chắc chắn không được phép chủ quan. Còn nhớ cũng tại City Ground ở lượt về mùa trước, thầy trò Arteta từng trải qua cảm giác bất lực trước lối chơi phòng ngự khó chịu của Nottingham, để rồi đành ra về cùng kết quả hòa 0-0.

5 trận đấu gần đây ở cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League, các chân sút Arsenal đều rơi vào cảnh tịt ngòi trong 45 hiệp 1. Như vậy, họ gần như chỉ còn khoảng hơn 45 phút để tăng tốc và bùng nổ. Trong trường hợp đụng độ phải hàng thủ được tổ chức tốt và trải qua ngày vô duyên, các "Pháo thủ" hoàn toàn có thể để kịch bản không mong muốn tái hiện.

Sau 2 vòng đấu liên tiếp tay trắng, Nottingham đang có thừa quyết tâm do bị đẩy vào tình thế cấp bách. Hiện tại, đoàn quân dưới trướng HLV Oliver Glasner đứng ở vị trí thứ 17, ngay phía trên nhóm cầm đèn đỏ với 1 điểm nhiều hơn.

Đội chủ nhà thừa hiểu, thất bại trước Arsenal cũng đồng nghĩa nguy cơ bị hất văng xuống "vũng lầy" cuối bảng. Song màn thể hiện tệ hại trên sân nhà từ đầu mùa (thua 3, hòa 1) khiến City Ground không còn trở thành điểm tựa đáng tin cậy.

Thông tin lực lượng Nottingham vs Arsenal

Nottingham: Igor Jesus, Nicolo Savona vẫn đang trong quá trình dưỡng thương.

Arsenal: Piero Hincapie, Christos Tzolis và William Saliba chưa kịp bình phục chấn thương.

Đội hình dự kiến Nottingham vs Arsenal

Nottingham: Sels; Aina, Diomande, Murillo; Munoz, Schlager, McAtee, Williams; Gibbs-White, Ndoye; Delap

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Saka, Odegaard, Eze; Havertz

Dự đoán: 0-2