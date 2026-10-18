Moskva cảnh báo về 'chiến dịch săn lùng người Nga trên toàn thế giới'

Theo kênh RT chiều 17/10, tuyên bố được đưa ra sau vụ blogger quân sự người Nga Mikhail Zvinchuk bị bắt giữ tại Montenegro, quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở khu vực Balkan, vào ngày 9/10.

Sau 9 giờ bị tạm giữ, ông Zvinchuk, người sáng lập kênh Telegram Rybar, cùng vợ và ba cộng sự đã bị trục xuất khỏi Montenegro. Theo nhật báo hàng đầu Montenegro Vijesti, quyết định này được đưa ra trên cơ sở hoạt động “xử lý thông tin về tội phạm, nghiệp vụ và tình báo”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 16/10 tuyên bố: “Chúng tôi buộc phải một lần nữa nhắc nhở người dân về sự cần thiết phải duy trì cảnh giác khi đi ra nước ngoài, ngay cả khi chỉ có nghi ngờ nhỏ nhất về khả năng bị các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đưa ra bất kỳ cáo buộc nào, trong bối cảnh chiến dịch săn lùng người Nga đang diễn ra trên toàn thế giới”.

Bà Zakharova cho biết Montenegro, nơi blogger này bị bắt giữ, không nằm trong danh sách các quốc gia không thân thiện của Nga. Bà nói thêm rằng những tình huống tương tự cũng đang xảy ra tại các quốc gia không bị Nga coi là không thân thiện.

Vụ bắt giữ được mô tả là nhằm vào các hoạt động bị cáo buộc mang tính “chiến tranh hỗn hợp” của mạng lưới Rybar, nhưng chưa có bằng chứng cụ thể nào được đưa ra để chứng minh cáo buộc này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận về các chi tiết của vụ bắt giữ, nhưng cảnh báo công dân Nga rằng việc đến châu Âu “hiện nay rất nguy hiểm”.

Kênh Rybar, có khoảng 1,3 triệu người đăng ký theo dõi, trước đây cũng từng bị Mỹ và Anh cáo buộc truyền bá thông tin tuyên truyền của Nga và tiến hành các hoạt động gây ảnh hưởng thông tin ở nước ngoài. Thậm chí, vào năm 2024, Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin về những cá nhân đứng sau kênh này.

Trong số những công dân Nga từng bị nhắm tới có cầu thủ bóng rổ Daniil Kasatkin, người chơi ở vị trí hậu vệ dẫn bóng cho đội tuyển quốc gia.

Cầu thủ này bị bắt tại sân bay Paris vào tháng 6/2025 theo yêu cầu của Mỹ, sau khi Washington cáo buộc anh là thành viên của một băng nhóm sử dụng mã độc tống tiền.

Kasatkin bác bỏ các cáo buộc và được trả tự do vào tháng 1/2026 trong khuôn khổ một cuộc trao đổi tù nhân giữa Nga và Pháp.