Cận cảnh Messi ghi 2 bàn trong 5 phút

Video: Messi ghi 2 bàn trong trận thắng của Inter Miami

Trên sân vận động Mercedes-Benz ở Atlanta (Georgia, Mỹ), Inter Miami đánh bại đội chủ nhà Atlanta United với tỷ số 3-1 trong trận đấu thuộc giải nhà nghề Mỹ (MLS). Lionel Messi ghi cú đúp bàn thắng trong vòng 5 phút từ 56 đến 60.

Cả 2 bàn thắng của Messi đều là những tình huống anh dẫn bóng từ cánh phải, xử lý lắt léo vượt qua một cầu thủ đối phương trước khi tung ra pha dứt điểm hạ gục thủ môn. Đây lần lượt là các bàn thắng thứ 935 và 936 trong sự nghiệp của siêu sao người Argentina.

Trong mùa giải 2026 tại giải Mỹ, Messi có tổng cộng 25 bàn thắng và 13 pha kiến tạo sau 27 trận đấu tính đến thời điểm hiện tại.