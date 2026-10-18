Đội Công an tỉnh Đồng Tháp đoạt giải Nhất Giải Bóng chuyền hơi nữ THĐT - Cúp SCTV 2026

Ở ngày thi đấu thứ 2 (18-10), các trận Tứ kết, Bán kết và Chung kết diễn ra hào hứng, thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu và quyết tâm của các vận động viên.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Đội Công an tỉnh Đồng Tháp.

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho Đội THĐT 1.

Ban Tổ chức trao giải Ba cho 2 đội Đại học Đồng Tháp và Miền Tây THĐT 2.

Kết quả chung cuộc, Đội Công an tỉnh Đồng Tháp đoạt giải Nhất, Đội THĐT 1 đoạt giải Nhì, 2 đội Trường Đại học Đồng Tháp và Miền Tây THĐT 2 đồng hạng Ba.

Trao giải Phong cách.

Nhà báo Ngô Thị Ngọc Hạnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp trao giải Vận động viên xuất sắc nhất cho Quách Mỹ Hương, Đội Công an tỉnh Đồng Tháp.

Ban Tổ chức trao giải phụ cho các đội.

Ban Tổ chức còn trao giải Phong cách cho Đội Ngân hàng Nhà nước - Khu vực 13, giải Đồng đội cho Đội Trường Đại học Tiền Giang, giải Cống hiến cho Đội xã Lấp Vò và giải Ấn tượng cho Đội Agribank - Chi nhánh Đồng Tháp. Danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất thuộc về Quách Mỹ Hương, Đội Công an tỉnh Đồng Tháp.

Qua 4 lần tổ chức, giải tiếp tục góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và lan tỏa tinh thần sống khỏe trong cộng đồng.