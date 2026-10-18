Đội Công an tỉnh Đồng Tháp đoạt giải Nhất Giải Bóng chuyền hơi nữ THĐT - Cúp SCTV 2026
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi (17 và 18-10), Giải Bóng chuyền hơi nữ Truyền hình Đồng Tháp (THĐT) lần thứ IV - Cúp SCTV năm 2026 khép lại với giải Nhất thuộc về Đội Công an tỉnh Đồng Tháp.
Ở ngày thi đấu thứ 2 (18-10), các trận Tứ kết, Bán kết và Chung kết diễn ra hào hứng, thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu và quyết tâm của các vận động viên.
Kết quả chung cuộc, Đội Công an tỉnh Đồng Tháp đoạt giải Nhất, Đội THĐT 1 đoạt giải Nhì, 2 đội Trường Đại học Đồng Tháp và Miền Tây THĐT 2 đồng hạng Ba.
Ban Tổ chức còn trao giải Phong cách cho Đội Ngân hàng Nhà nước - Khu vực 13, giải Đồng đội cho Đội Trường Đại học Tiền Giang, giải Cống hiến cho Đội xã Lấp Vò và giải Ấn tượng cho Đội Agribank - Chi nhánh Đồng Tháp. Danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất thuộc về Quách Mỹ Hương, Đội Công an tỉnh Đồng Tháp.
Qua 4 lần tổ chức, giải tiếp tục góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và lan tỏa tinh thần sống khỏe trong cộng đồng.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/doi-cong-an-tinh-dong-thap-doat-giai-nhat-giai-bong-chuyen-hoi-nu-thdt-cup-sctv-2026-a246355.html