Kết quả vòng 4 V.League 2026-2027, bảng xếp hạng mới nhất

Bảng xếp hạng V.League vòng 4

Sông Lam Nghệ An duy trì mạch bất bại nhưng bỏ lỡ cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng sau trận hòa 2-2 với Hà Tĩnh.

Đà Nẵng thua Hải Phòng 1-5, dẫn đến chỉ số phụ tụt mạnh và rơi thẳng xuống vị trí áp chót.

Thứ hạng các đội ở vòng 4 Giải Bóng đá Vô địch quốc gia LPBank 2026/27 như sau:

BẢNG XẾP HẠNG V.LEAGUE 2026-2027 vòng 4

XH

Đội

TĐ

BT

BB

Đ

1

Công an Hà Nội

3

6

0

9

2

Sông Lam Nghệ An

4

8

4

8

3

Ninh Bình

3

7

3

7

4

Nam Định

4

7

4

7

5

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

4

6

5

7

6

Hải Phòng

4

10

8

6

7

Thanh Hoá

4

6

7

6

8

Công an TP.HCM

3

4

3

4

9

Bắc Ninh

3

1

2

3

10

Thể Công Viettel

3

3

4

3

11

Hoàng Anh Gia Lai

3

4

7

3

12

Hà Nội

3

3

7

3

13

Đà Nẵng

4

6

11

3

14

Đồng Nai

3

0

6

0

Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

Thanh Hóa 0-2 Nam Định

Trận đấu giữa Thanh Hóa và Nam Định đánh dấu bàn thắng đầu tiên của tiền đạo Phạm Tuấn Hải trong màu áo đội khách. Pha lập công ở phút 85 của anh giúp Nam Định ấn định tỷ số 2-0, sau khi Damoth Thongkhamsavath (Thanh Hóa) phản lưới ở cuối hiệp 1.

Tuấn Hải ghi bàn đầu tiên trong màu áo CLB Nam Định. (Ảnh: VPF)

Đà Nẵng 1-5 Hải Phòng

Đà Nẵng trở thành đội đầu tiên vượt mốc 10 bàn thua ở mùa giải 2026-2027. Đoàn quân của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn tiếp tục cho thấy sự yếu kém ở khả năng phòng ngự khi để Hải Phòng ghi tới 5 bàn.

Joel Tagueu ghi hattrick ngay trong hiệp một. Cựu cầu thủ Đà Nẵng là Milan Makaric lập cú đúp ở hiệp 2. Bàn duy nhất của đội chủ nhà là pha lập công mở tỷ số của Bryan Ly phút 18.

Đà Nẵng thua Hải Phòng 1-5 ngay trên sân nhà. (Ảnh: VPF)

Hà Tĩnh 2-2 SLNA

Hà Tĩnh bị Sông Lam Nghệ An dẫn 0-2 với 2 bàn thua trong vòng 5 phút. Nguyễn Quang Vinh và Luiz Guilherme liên tiếp ghi bàn đưa đội khách vượt lên.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ đánh mất lợi thế nhanh chóng. Bùi Duy Thường giúp Hà Tĩnh gỡ hòa cuối hiệp một. Đầu hiệp 2, Daniel Passira lập công giữ lại 1 điểm cho đội chủ nhà.

Hà Tĩnh hòa SLNA 2-2. (Ảnh: VPF)