Luvista Quy Nhơn lập cú đúp tại PropertyGuru Vietnam Property Awards

Lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026 diễn ra ngày 16/10 ở TP.HCM, vinh danh nhiều doanh nghiệp và dự án nổi bật trong ngành bất động sản.

Luvista Quy Nhơn “thắng lớn” tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026

Tại lễ trao giải, Luvista Quy Nhơn đạt giải thưởng “Best Integrated Development” (Dự án quần thể bất động sản xuất sắc nhất toàn quốc) và được vinh danh ở hạng mục “Best Condo Architectural Design” (Thiết kế kiến trúc cao tầng xuất sắc nhất toàn quốc).

Đại diện Luvista Quy Nhơn nhận giải thưởng kép tại PropertyGuru Asia Property Awards.

Ra đời năm 2005, PropertyGuru Asia Property Awards là hệ thống giải thưởng bất động sản uy tín tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, năm 2026 là mùa giải thứ 12 của PropertyGuru Vietnam Property Awards, với 35 nhà phát triển và tổ chức góp mặt trong danh sách đề cử thuộc các lĩnh vực phát triển bất động sản, kiến trúc, thiết kế và cảnh quan.

Giải thưởng áp dụng quy trình đánh giá độc lập, với hội đồng giám khảo chuyên môn và sự giám sát của mạng lưới kiểm toán, tư vấn toàn cầu HLB. Các dự án được xem xét trên nhiều phương diện, từ quy hoạch tổng thể, ý tưởng kiến trúc, tính đổi mới đến công năng, tiện ích và vật liệu.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng coi trọng chất lượng quy hoạch và giá trị không gian sống, việc được vinh danh ở 2 hạng mục giúp Luvista Quy Nhơn ghi dấu trên cả phương diện phát triển quần thể lẫn thiết kế kiến trúc.

Quy hoạch tích hợp, dấu ấn kiến trúc riêng của Luvista Quy Nhơn

Luvista Quy Nhơn tọa lạc đường Chế Lan Viên, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Dự án thuận tiện kết nối đến các khu vực trong thành phố, tạo nền tảng để phát triển mô hình quần thể sống liên kết không gian ở với thương mại, dịch vụ và các tiện ích phục vụ nhu cầu hàng ngày của cư dân.

Luvista Quy Nhơn nằm ở vị trí đắc địa, kết nối thuận tiện đến các khu vực trong thành phố.

Luvista Quy Nhơn gồm 5 tòa tháp cao 23 tầng và một tầng hầm, cung cấp 1.596 căn hộ cùng 34 shophouse. Hai tòa The Heights, The Heritage (Khu CH-01) và 3 tòa The Hill, The Harmony, The Horizon (Khu CH-02) lần lượt đại diện cho 5 giá trị high-class (cao cấp), holistic happiness (hạnh phúc toàn diện), health (sức khỏe), harmony (cân bằng) và hospitality (lòng mến khách). Trong đó, The Heritage phát triển theo mô hình senior-living, còn The Heights định hướng vận hành bởi thương hiệu khách sạn quốc tế cao cấp.

Tại khối đế, Life-Serviced Mall quy tụ các dịch vụ ẩm thực, mua sắm, y tế và giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần hoàn thiện mô hình Urban Wellness của dự án.

Luvista Quy Nhơn là quần thể hội tụ đầy đủ tiện ích từ căn hộ cao cấp, khách sạn, mua sắm. Ảnh phối cảnh.

Về kiến trúc, Luvista Quy Nhơn lấy cảm hứng từ những công trình tiên phong tại Chicago cuối thế kỷ 19 như The Rookery và Manhattan Building, sau đó được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh đô thị biển Quy Nhơn. Gạch nung, đá tự nhiên và gạch hoa gió được lựa chọn để tạo chiều sâu cho mặt đứng, tận dụng ánh sáng, gió tự nhiên và tăng khả năng thích ứng với khí hậu ven biển.

Việc chọn lọc tinh thần kiến trúc Chicago và điều chỉnh ngôn ngữ, vật liệu phù hợp với khí hậu bản địa tạo nên bản sắc riêng cho Luvista Quy Nhơn. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp dự án đạt chứng nhận EDGE và được vinh danh tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026.

CONASI - mảnh ghép hoàn thiện chuẩn sống tại Luvista Quy Nhơn

Kết quả tại hạng mục “Best Integrated Development” là sự cộng hưởng giữa định hướng phát triển của dự án và kinh nghiệm của CONASI - đơn vị phát triển và quản lý dự án. Hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển, quản lý bất động sản, F&B và chăm sóc sức khỏe, CONASI có kinh nghiệm ở nhiều loại hình, từ nhà ở, thương mại đến khách sạn, khu nghỉ dưỡng, với dự án tiêu biểu như L’Alya Ninh Van Bay, Menas Zone Vỹ Dạ, Holiday Inn & Suites Saigon Airport, Republic Plaza, TUI BLUE Nha Trang và TUI BLUE Tuy Hòa.

Tại Luvista Quy Nhơn, kinh nghiệm này được đặt trong định hướng phát triển một quần thể tích hợp, mở rộng từ quy hoạch không gian ở đến hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ. Bên cạnh Life-Serviced Mall, chuỗi Lumiere F&B và Lumiere Spa & Healthcare thuộc hệ sinh thái CONASI góp phần kết nối các nhu cầu ẩm thực, thương mại và chăm sóc sức khỏe.

Hệ tiện ích nội khu được quy hoạch đa dạng, phục vụ nhiều nhu cầu sống. Ảnh phối cảnh.

Dự án còn kết nối với chương trình Lumiere Rewards do CONASI phát triển, cung cấp ưu đãi lên đến 50% tùy hạng thành viên cùng các đặc quyền khi sử dụng dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, ẩm thực, spa, gym, sân golf...

Việc kết hợp quy hoạch, kiến trúc và hệ tiện ích dịch vụ là nền tảng cho mô hình quần thể tích hợp tại Luvista Quy Nhơn, qua đó cụ thể hóa định hướng phát triển được vinh danh tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026.

Độc giả tìm hiểu thêm thông tin dự án Luvista Quy Nhơn qua website https://luvista.vn/ hoặc liên hệ số hotline 0888790288.