Trường Lê Văn Thiêm và Xuân Phương chia điểm sau màn đôi công hấp dẫn

Sáng 18-10, THPT Lê Văn Thiêm và THPT Xuân Phương chạm trán ở trận đấu đáng chú ý thuộc bảng B

Dự khán và theo dõi trận đấu có thầy Đoàn Minh Châu - Hiệu trưởng THPT Xuân Phương (bên phải). Ông là người từng 3 lần vô địch giải khi còn là Hiệu trưởng THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Theo dõi các cầu thủ thi đấu từ khán đài có thầy Nguyễn Công Sở - Hiệu trưởng THPT Lê Văn Thiêm (bên phải)

Không hề có ý định thăm dò, hai đội nhập cuộc thoải mái và tự tin

Nhiều tình huống ăn miếng trả miếng xuất hiện khiến trận đấu diễn ra cực kỳ sôi động

Ngay phút thứ 5, Gia Bảo đã mở tỉ số cho trường Lê Văn Thiêm

Lợi thế sớm dành cho đội bóng áo đỏ

Không chấp nhận bị dẫn bàn, trường Xuân Phương dần lấy lại quyền kiểm soát bóng

Họ có nhiều tình huống gây sức ép trong bối cảnh trường Lê Văn Thiêm vẫn phòng ngự tốt

Tuy nhiên, một khoảnh khắc lóe sáng của Nam Phong ở phút 31 đã mang về bàn gỡ 1-1 cho Xuân Phương

Bàn gỡ hòa quý giá cho đội bóng áo vàng

Trận đấu càng trở nên háp dẫn hơn với những pha đôi công sau đó

THPT Lê Văn Thiêm bỏ lỡ ít nhất hai tình huống ngon ăn trước khung thành

Không có bàn thắng nào được ghi thêm trong quãng thời gian còn lại

Hai đội rời sân với tỉ số chung cuộc 1-1

Hình ảnh đẹp xuất hiện sau trận...

... khi thầy trò hai đội đến bắt tay nhau

Cả hai đã cống hiến một trận đấu vô cùng đáng xem

Đại diện phụ huynh trường Lê Văn Thiêm kịp thời "thưởng nóng" sau trận ra quân của toàn đội.