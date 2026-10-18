MU khủng hoảng vì lý do không ai ngờ

Các cầu thủ Manchester United lo ngại ống kính truyền hình. Ảnh: Reuters.

Một số trụ cột "Quỷ đỏ" lo ngại sự hiện diện liên tục của các máy quay phục vụ loạt phim tài liệu All or Nothing là nguyên nhân ảnh hưởng tiêu cực tới thành tích thi đấu.

Theo SunSport, cả cầu thủ lẫn ban huấn luyện đều phải dè chừng lời ăn tiếng nói trong các buổi họp chiến thuật cũng như thời điểm rút kinh nghiệm sau trận, khiến những vấn đề chuyên môn cốt lõi không được mổ xẻ thẳng thắn.

Một nguồn tin nội bộ tiết lộ các thành viên đội bóng xem sự xuất hiện của đoàn làm phim là một phiền toái lớn. Việc máy quay túc trực trong phòng thay đồ khiến thầy trò Michael Carrick mất đi tính cởi mở cần thiết để tìm giải pháp khắc phục sai lầm, dẫn đến việc nhiều ý kiến mang tính xây dựng bị kìm nén sau những kết quả thất vọng.

Bầu không khí căng thẳng càng leo thang sau trận thua 0-2 Atletico Madrid tại Champions League, nơi trung vệ Lisandro Martinez công khai chỉ trích ban lãnh đạo. Dù tuyển thủ Argentina bị phạt và phải lên tiếng xin lỗi, anh được cho là vẫn giữ nguyện vọng rời câu lạc bộ dưới dạng tự do vào mùa hè năm sau.

Hiện Manchester United trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng, ngụp lặn ở vị trí thứ 14 tại Ngoại hạng Anh với vỏn vẹn hai trận thắng trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa.

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HLV Michael Carrick nghẹn ngào phỏng vấn Sau khi Manchester United nhận thất bại 2-3 trước Brighton tại Cup Liên đoàn Anh sáng 17/9, phản ứng của vị HLV người Anh sau trận đấu lập tức nhận được sự chú ý từ người hâm mộ.