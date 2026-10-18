Vòng 4 V.League 2026/27: Cạnh tranh điểm số ngày càng quyết liệt

Ba trận đấu đầu tiên của vòng 4 LPBank V.League 1-2026/27 diễn ra chiều 17/10 chứng kiến nhiều kết quả bất ngờ khi các đội chủ nhà đều không thể giành chiến thắng.

Trong giai đoạn đầu mùa giải, khi thứ hạng giữa các đội vẫn còn nhiều biến động, việc tích lũy điểm số đang trở thành mục tiêu quan trọng, đặc biệt với những CLB chưa có được khởi đầu như mong đợi.

Chủ nhà gặp khó, SHB Đà Nẵng thua đậm

Trước vòng đấu thứ 4, Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều đặt mục tiêu giành điểm tối đa khi tiếp đón những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng là Thép Xanh Nam Định, Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An (SLNA). Tuy nhiên, lợi thế sân nhà không giúp các đội đạt được kết quả như mong đợi.

Đáng thất vọng nhất là SHB Đà Nẵng khi đội bóng sông Hàn nhận thất bại nặng nề 1-5 trước Hải Phòng. Dù Bryan Ly đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 18, SHB Đà Nẵng vẫn không thể bảo toàn lợi thế và liên tiếp để đối phương ghi bàn trong phần còn lại của trận đấu.

Thất bại này tiếp tục đẩy SHB Đà Nẵng vào tình thế khó khăn ở nhóm cuối bảng. Sau 4 vòng đấu, đội bóng miền Trung đã nhận 3 thất bại trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng, lần lượt là Thanh Hóa (2-3), HAGL (0-3) và Hải Phòng (1-5).

Những kết quả này cho thấy SHB Đà Nẵng cần sớm cải thiện phong độ nếu không muốn tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.

Trong khi đó, Thanh Hóa cũng bỏ lỡ cơ hội tích lũy điểm số khi để thua Thép Xanh Nam Định với tỷ số 0-2. Được thi đấu trên sân nhà và có phong độ tương đối ổn định ở những vòng trước, đội bóng xứ Thanh kỳ vọng sẽ giành được kết quả tích cực hơn.

Dẫu vậy, thất bại này chưa khiến Thanh Hóa rơi vào nhóm nguy hiểm khi thầy trò HLV Mai Xuân Hợp vẫn đang có 6 điểm và đứng ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giữ lại 1 điểm, SLNA nối dài mạch bất bại

Ở trận đấu còn lại trong ngày 17/10, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SLNA chia điểm sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, khép lại với kết quả hòa 2-2. Dù không thể tận dụng lợi thế sân nhà để giành trọn 3 điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn có lý do để hài lòng khi giữ lại được 1 điểm sau màn ngược dòng đầy nỗ lực.

Với 7 điểm trong tay, đội bóng của HLV Phan Như Thuật đang có vị trí tương đối thuận lợi so với nhiều đối thủ ở nhóm cuối bảng. Trong bối cảnh mùa giải mới trải qua 4 vòng đấu, mỗi điểm số đều có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu trụ hạng của các đội bóng.

Về phía SLNA, trận hòa trên sân khách giúp đội bóng xứ Nghệ tiếp tục duy trì thành tích bất bại. Sau 4 vòng đấu, SLNA có 2 chiến thắng và 2 trận hòa, qua đó cho thấy sự ổn định đáng ghi nhận trong giai đoạn đầu mùa giải.

Chờ đợi những bước ngoặt ở loạt trận ngày 18/10

Ngày 18/10, các đội bóng còn lại sẽ tiếp tục ra sân với quyết tâm giành điểm nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Trong đó, cuộc đối đầu giữa Bắc Ninh và Thành phố Đồng Nai nhận được nhiều sự chú ý bởi ý nghĩa đặc biệt đối với cuộc đua trụ hạng.

Đáng chú ý, Thành phố Đồng Nai đang là đội bóng duy nhất chưa giành được điểm số nào tại V.League 2026/27. Vì vậy, chuyến làm khách trước Bắc Ninh được xem là cơ hội quan trọng để đội bóng này tìm kiếm những điểm số đầu tiên, qua đó tạo động lực cho chặng đường tiếp theo.

Sau 4 vòng đấu, khoảng cách giữa các đội vẫn có thể thay đổi đáng kể. Những kết quả trái chiều trong ngày 17/10 cho thấy lợi thế sân nhà chưa đủ bảo đảm chiến thắng.