Trước đó, từ đêm 15 đến rạng sáng 16/10, tổ hợp nhịp vòm thép dài 187 m, cao hơn 20 m được chuyển từ cầu cảng xuống sà lan chuyên dụng trọng tải 14.000 tấn. Hơn 100 kỹ sư, chuyên gia của Tập đoàn Đại Dũng và các đơn vị liên quan vận hành 30 mô-đun xe tự hành đa trục (SPMT), kết hợp bơm, xả nước trong các khoang sà lan để điều chỉnh độ cân bằng. Quá trình chuyển tải kéo dài khoảng 4 giờ.

Sau khi đưa kết cấu xuống sà lan, các đơn vị tiến hành chằng buộc, gia cố và kiểm tra hệ thống neo giữ, hạn chế xê dịch trong quá trình vận chuyển. Phương án lai dắt, các thông số kỹ thuật và thủ tục liên quan cũng được rà soát trước khi khởi hành.

Lịch trình di chuyển được tính toán theo điều kiện luồng tuyến, thủy triều và các vị trí neo đậu trên hành trình từ cảng Đông Xuyên về Bến Bạch Đằng. Các đơn vị phối hợp vận hành, theo dõi kết cấu và sà lan trong suốt quá trình di chuyển đến khu vực công trường.

Khoảnh khắc nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn rời cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu) để di chuyển về Bến Bạch Đằng.

Theo đại diện Tập đoàn Đại Dũng (đơn vị đảm nhiệm gia công và lắp đặt kết cấu vòm thép), từ 4 giờ sáng ngày 18/10, đoàn lai dắt thực hiện các thao tác rời bến tại khu vực cảng thuộc Nhà máy đóng tàu Đại Dũng ở Vũng Tàu, đồng thời kiểm tra đoàn kéo và hàng hóa trước khi bắt đầu hành trình.

Trong buổi sáng, đoàn di chuyển qua sông Dinh, vịnh Gành Rái và tiếp cận luồng Soài Rạp. Hành trình tiếp tục trong buổi chiều, với tốc độ được điều chỉnh theo từng đoạn luồng và trạng thái dòng chảy. Việc chia các chặng di chuyển giúp xác định rõ thời gian tiếp cận các khu vực và chuẩn bị cho công tác điều động phương tiện.

Nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn bắt đầu hành trình 124km về Bến Bạch Đằng.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dài khoảng 720 m, kết nối khu vực trung tâm TPHCM với Thủ Thiêm. Nhịp chính dự kiến hợp long ngày 21/10/2026.

Khoảng 16 giờ đến 17 giờ ngày 18/10, đoàn dự kiến giảm tốc, tiếp cận vị trí phao neo SR05 và thực hiện các thao tác neo đậu. Đoàn sẽ nghỉ qua đêm tại đây trước khi tiếp tục hành trình vào sáng hôm sau.

Từ 5 giờ ngày 19/10, các đơn vị sẽ kiểm tra đoàn kéo, tín hiệu và điều kiện hành trình để rời vị trí neo. Đoàn tiếp tục di chuyển qua khu vực Cảng Calofic, cầu Bình Khánh, rạch Phú Xuân và Mũi Đèn Đỏ. Theo lịch trình, đoàn dự kiến tiếp cận khu vực cầu Phú Mỹ trong khoảng 11 giờ đến 12 giờ, sau đó tiếp tục tiến về trung tâm thành phố.

Khoảng 13 giờ 30 đến 14 giờ, đoàn dự kiến đến khu vực Bến Nghé, trước khi tiếp cận Bến Bạch Đằng và vị trí neo chờ tại khu vực thi công dự án trong khoảng 14 giờ đến 15 giờ cùng ngày. Đây là điểm kết thúc hành trình lai dắt kéo dài 124km, chuyển sang giai đoạn chuẩn bị đưa nhịp cầu vào vị trí lắp đặt.

Lộ trình và thời gian di chuyển của tàu lai dắt nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn.

“Việc vận chuyển nguyên khối một kết cấu siêu trường, siêu trọng lên tới 3.400 tấn qua 124 km đường thủy ven biển và mạng lưới sông nội địa phức tạp là một thử thách kỹ thuật hàng hải hiếm có tiền lệ đối với các công trình cầu tại Việt Nam. Mọi kịch bản thủy văn, phương án neo giữ và điều tiết luồng đều được chúng tôi phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý hàng hải để đảm bảo an toàn. Thành công của chuyến đi này là tiền đề quyết định để toàn đội ngũ bước cột mốc lịch sử hợp long ngày 21/10 tới" - Đại diện Tập đoàn Đại Dũng thông tin.

Theo phương án được thông tin, đoàn vận chuyển gồm tàu kéo chính, hai tàu lai dắt áp mạn hỗ trợ điều chỉnh hướng và một tàu kéo dự phòng. Quá trình di chuyển có sự phối hợp của đơn vị thi công, Cảng vụ TPHCM, lực lượng hoa tiêu và các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn trên tuyến luồng. Thời gian thực hiện phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và thủy văn thực tế.

Tổ hợp vòm thép dài 187 m, cao hơn 20 m được đặt trên sà lan chuyên dụng trọng tải 14.000 tấn để vận chuyển về TPHCM.

Đoàn lai dắt di chuyển qua các tuyến sông, luồng hàng hải trên hành trình dài 124 km từ Vũng Tàu về trung tâm TPHCM.

Theo lịch trình, đoàn lai dắt dự kiến neo qua đêm tại khu vực phao SR05 trước khi tiếp tục hành trình vào sáng 19/10.

Tàu kéo và các phương tiện hỗ trợ phối hợp điều hướng sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Nhịp vòm thép được vận chuyển nguyên khối về khu vực Bến Bạch Đằng, chuẩn bị cho công đoạn định vị và lắp đặt tại công trường.

Sau khi nhịp cầu đến công trường, các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai công tác định vị và chuẩn bị đấu nối. Theo kế hoạch, mốc hợp long nhịp chính dự kiến diễn ra ngày 21/10/2026.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ, có chiều dài khoảng 720 m, rộng 6–11 m, kết nối khu vực trung tâm TPHCM với Thủ Thiêm. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, hướng đến hình thành thêm không gian đi bộ, tham quan và trải nghiệm cảnh quan ven sông cho người dân và du khách.