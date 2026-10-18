U23 Việt Nam chạm trán Thái Lan, Qatar tại giải Tứ hùng

Sự kiện này do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đồng tổ chức cùng Sở VHTTDL Tỉnh Gia Lai và CLB Hoàng Anh Gia Lai. Giải đấu quy tụ ba đại diện khách mời gồm U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore bên cạnh U23 Việt Nam, tranh tài theo thể thức vòng tròn một lượt nhằm phân định thứ hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp “kỳ phùng địch thủ” U23 Thái Lan trong trận khai mạc lúc 19h00 ngày 10/11. Sau đó, đội bóng sẽ gặp U23 Singapore lúc 19h00 ngày 12/11 và U23 Qatar lúc 19h00 ngày 14/11.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan vào trận ra quân.

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giải, U23 Việt Nam dự kiến hội quân trở lại vào ngày 8/11. Nhờ sự xuất hiện của các đối thủ U23 chất lượng từ khu vực Đông Nam Á lẫn châu Á, đây là cơ hội quý giá để U23 Việt Nam cọ xát chuyên môn, rà soát lực lượng cũng như tích lũy kinh nghiệm cho các nhiệm vụ tiếp theo, đặc biệt là Vòng loại U23 châu Á 2028.

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trong lần so tài gần đây nhất tại CFA Team China 2026.

Bên cạnh ý nghĩa chuyên môn, giải đấu còn góp phần hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, qua đó quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đây cũng là dịp để người hâm mộ tại Gia Lai và các địa phương lân cận trực tiếp đến sân cổ vũ U23 Việt Nam, đồng thời thưởng thức những trận đấu bóng đá quốc tế.

Xét về tiền thưởng, nhà vô địch sẽ bỏ túi 100.000 USD (xấp xỉ 2,6 tỷ đồng) đi kèm Cúp và huy chương vàng; đội á quân nhận 40.000 USD (trên 1 tỷ đồng) cùng huy chương bạc; đội hạng ba nhận 20.000 USD (trên 500 triệu đồng) và huy chương đồng.

Về danh hiệu cá nhân, Cầu thủ xuất sắc nhất giải nhận 2.000 USD, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất nhận 1.000 USD, Thủ môn xuất sắc nhất nhận 1.000 USD và Tổ trọng tài xuất sắc nhận 1.000 USD.

U23 Việt Nam dự kiến hội quân trở lại vào ngày 8/11. Ảnh: VFF