AFC gợi lại ký ức Thường Châu, chờ Quang Hải tỏa sáng tại Asian Cup 2027

Theo AFC, bước ngoặt trong sự nghiệp của Quang Hải đến dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, khi anh vươn lên trở thành nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam.

Tại Giải vô địch U23 châu Á 2018, tiền vệ sinh năm 1997 ghi 5 bàn, góp công đưa U23 Việt Nam vào chung kết.

Đặc biệt, cú sút phạt thành bàn vào lưới U23 Uzbekistan giữa màn tuyết trắng Thường Châu đã trở thành khoảnh khắc biểu tượng, đưa tên tuổi Quang Hải đến gần hơn với người hâm mộ bóng đá châu Á.

Quang Hải cùng đội U23 tạo nên một chương đặc biệt trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Ảnh: AFC

Một năm sau, Quang Hải tiếp tục ghi dấu ấn tại Asian Cup 2019 ở UAE. Anh góp phần giúp đội tuyển Việt Nam vào tứ kết và được lựa chọn vào đội hình tiêu biểu của giải đấu. Những màn trình diễn này củng cố vị thế của tiền vệ người Hà Nội trong nhóm cầu thủ nổi bật của bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Quang Hải không chỉ có những dấu mốc thăng hoa. Tháng 6/2022, anh chuyển đến Pháp khoác áo Pau FC với kỳ vọng chinh phục môi trường bóng đá châu Âu. Dù vậy, cơ hội thi đấu hạn chế và khó khăn trong quá trình thích nghi khiến tiền vệ này không thể tạo dựng vị trí vững chắc. Sau khoảng một năm, anh trở về Việt Nam, gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội.

Quãng thời gian này cũng ảnh hưởng đến phong độ và vị trí của Quang Hải tại đội tuyển quốc gia. Từ một cầu thủ thường xuyên được kỳ vọng tạo đột biến, anh có lúc phải làm quen với băng ghế dự bị.

Quang Hải được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại Asian Cup 2027. Ảnh: AFC

Dù vậy, AFC đánh giá cao nỗ lực vượt khó của tiền vệ sinh năm 1997. Dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, Quang Hải từng bước tìm lại vị trí trong đội hình tuyển Việt Nam. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế, kỹ thuật cá nhân và khả năng tạo đột biến tiếp tục là những yếu tố giúp anh nhận được sự kỳ vọng.

Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia sẽ mở ra cơ hội để Quang Hải viết tiếp câu chuyện của mình ở đấu trường châu lục. Sau lần góp mặt tại Asian Cup 2019, tiền vệ tuyển Việt Nam được kỳ vọng phát huy bản lĩnh và kinh nghiệm, đóng góp vào mục tiêu của đội tuyển.

Từ dấu ấn tại Thường Châu đến những thử thách trong sự nghiệp, Quang Hải đã trải qua nhiều bước ngoặt. Asian Cup 2027 sẽ là dịp để anh chứng minh khả năng trở lại và tiếp tục tạo dấu ấn trên sân khấu bóng đá lớn nhất châu Á cấp đội tuyển quốc gia.