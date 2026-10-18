Dự đoán tỷ số Ninh Bình vs HAGL (18h ngày 18/10), vòng 4 V-League 2026-2027

Ninh Bình đặt mục tiêu 3 điểm

Sau mùa giải 2025-2026 thành công, Ninh Bình tiếp tục bổ sung nhân sự để hướng tới mục tiêu cạnh tranh chức vô địch V-League. Những gì họ thể hiện cho đến thời điểm này đang phản ánh đúng tham vọng đó.

CLB Ninh Bình có khởi đầu tốt ở mùa giải 2026-2027.

Sau 3 vòng đấu đầu tiên, Ninh Bình giành được 7 điểm với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Thành tích này giúp họ đứng thứ hai trên bảng xếp hạng sau vòng 3, kém đội đầu bảng Công an Hà Nội 2 điểm.

Ba đối thủ của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lần lượt là Hải Phòng, Thanh Hóa và Nam Định. Đây đều là những đội bóng có lối chơi khó chịu và việc giành được 7 điểm trong chuỗi trận này là thành tích đáng ghi nhận.

Dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng cố đô đang được xây dựng dựa trên lối chơi kiểm soát bóng và tấn công. Với những tiền vệ tài năng như Hoàng Đức hay Đức Chiến, Ninh Bình rất mạnh ở khả năng giữ bóng và tranh chấp tại khu vực giữa sân.

Ngoài ra, Ninh Bình cũng thường tận dụng khả năng băng cắt và dứt điểm từ tuyến hai của các tiền vệ để tạo thêm áp lực lên hàng phòng ngự đối phương. Do đó, các đợt lên bóng của họ mùa này thường khá đa dạng và khó bị bắt bài.

Trở lại trận đấu với HAGL, Ninh Bình có lợi thế lớn khi được thi đấu trên sân nhà và nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ.

Tuy nhiên, đội bóng cố đô cũng cần thận trọng bởi HAGL từng giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Ninh Bình ở mùa giải 2025-2026.

Vì vậy, dù được đánh giá cao hơn, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm không thể chủ quan, đặc biệt trước những tình huống phản công của đội khách.

Nếu duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội, Ninh Bình hoàn toàn có khả năng giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng.

HAGL quyết tạo bất ngờ trên sân khách

Bên kia chiến tuyến, HAGL đang có khởi đầu không thực sự tốt tại V-League 2026-2027 khi để thua cả hai vòng đấu đầu tiên.

Đội bóng phố núi lần lượt nhận thất bại trước Nam Định và Hải Phòng, qua đó chịu nhiều áp lực trong giai đoạn đầu mùa giải.

HAGL sẽ tạo ra bất ngờ cho Ninh Bình?

Tuy nhiên, thầy trò HLV Lê Quang Trãi đã tìm lại niềm vui chiến thắng ở vòng 3 khi đánh bại Đà Nẵng với tỷ số 3-0.

Kết quả này giúp HAGL giành được 3 điểm đầu tiên tại V-League mùa này, đồng thời giải tỏa phần nào áp lực sau những trận đấu không thành công.

Dù vậy, đội chủ sân Pleiku vẫn còn những hạn chế cần cải thiện, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự. Trước chiến thắng trước Đà Nẵng, đội bóng của HLV Lê Quang Trãi đã để thủng lưới tới 7 bàn chỉ sau hai trận đấu.

Dù giữ sạch lưới ở vòng 3, HAGL vẫn cần duy trì sự tập trung khi phải đối đầu với Ninh Bình, đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và khả năng tấn công đa dạng.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, HAGL nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, tập trung quân số ở khu vực giữa sân và hạn chế khoảng trống trước vòng cấm.

Dù vậy, việc ngăn chặn hoàn toàn Ninh Bình là điều không hề đơn giản. Thậm chí, nếu không cẩn trọng, đội bóng của bầu Đức có thể phải nhận một thất bại đậm trên sân khách.

Dự đoán tỷ số: Ninh Bình 2-0 HAGL. Đội hình dự kiến: Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Nguyễn Thái Bình, Fred Friday, Nguyễn Đức Chiến, Vinicius, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Hoàng Đức, Romeu, Trần Tiến Anh, Lucas Turci, Nguyễn Quốc Việt. HAGL: Trần Trung Kiên, Julio Cesar Da Silva, Hà Châu Phi, Nguyễn Quốc Quang Huy, Nguyễn Thanh Nhân, Robson Alves Reis, Hoàng Vĩnh Nguyên, Trần Thanh Sơn, Jacintho Ferreira, Luaan Augusto, Trần Gia Bảo.