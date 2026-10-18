Phản ứng cấp tốc của Mỹ khi một quả tên lửa siêu thanh Dark Eagle có giá tới... 70 triệu USD

Bộ Quốc phòng Mỹ đang đẩy mạnh sản xuất tên lửa siêu thanh, trong bối cảnh đó, các công ty khởi nghiệp tư nhân đang cung cấp những giải pháp với chi phí thấp hơn đáng kể so với hướng phát triển truyền thống của Lầu Năm Góc.

Để chiếm ưu thế trước các đối thủ tiềm tàng, Washington đang bổ sung kho tên lửa của mình đồng thời phát triển các loại vũ khí mới, tập trung vào hệ thống siêu thanh có khả năng cơ động ở tốc độ gấp 5 lần vận tốc âm thanh (Mach 5) trở lên.

Tuy vậy có một trở ngại ở đây, theo Văn phòng Kiểm toán Chính phủ, một tên lửa siêu thanh loại Dark Eagle của Lục quân Mỹ có giá hơn 40 triệu USD, trong khi chi phí của biến thể dự định dành cho các tàu khu trục lớp Zumwalt lên tới 70 triệu USD, đây là con số quá lớn.

So sánh với những vũ khí tấn công chủ chốt của Mỹ hiện nay - một tên lửa hành trình Tomahawk có giá khoảng 2,6 triệu USD, tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE của hệ thống Patriot có giá gần 4 triệu USD, trong khi tên lửa tấn công chính xác PrSM chỉ tốn 1,6 triệu USD.

Với giá thành chế tạo một tên lửa siêu thanh dành cho tàu khu trục Zumwalt, Hải quân Mỹ có thể mua được gần 27 tên lửa Tomahawk, trong khi chi phí của một quả đạn Dark Eagle tương đương khoảng 25 tên lửa PrSM.

Tuy giá thành tên lửa siêu thanh là rất cao, nhưng theo ông Mark Cancian - Cố vấn cấp cao tại Bộ phận Quốc phòng & An ninh của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Quân đội Mỹ cần tên lửa ở cả 3 cấp độ

"Chúng ta sẽ cần cả 3 cấp độ tên lửa: loại giá rẻ, loại hiện đang ở dạng cao cấp như Patriot, và có thể cả một số tên lửa siêu thanh", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Trước tình hình trên, việc Bộ Quốc phòng Mỹ thu hút các công ty khởi nghiệp trong một nỗ lực nhằm giảm chi phí sản xuất tên lửa siêu thanh là một bước đi tỏ ra rất hợp lý.

Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty Castelion - ông Bryon Hargis tiết lộ giá của một tên lửa Blackbeard - loại vũ khí mà họ đang nghiên cứu chế tạo dưới sự tài trợ của Lục quân và Hải quân Mỹ chỉ có giá dưới 500 nghìn USD.

Trong năm nay Castelion đã bắt đầu xây dựng cơ sở sản xuất vũ khí siêu thanh lớn nhất tại Mỹ, dự kiến ​​sẽ cho ra đời hàng nghìn tên lửa Blackbeard mỗi năm để tích hợp với tiêm kích hạm F/A-18 Super Hornet, hệ thống M142 HIMARS và tàu mặt nước không người lái.

Bên cạnh đó, Công ty Rocket Lab - đối tác của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng thường xuyên tiến hành các vụ phóng thử nghiệm để hoàn thiện công nghệ tên lửa siêu thanh.

Phó chủ tịch phụ trách dịch vụ toàn cầu của công ty - ông Brian Rogers cho biết chương trình HASTE cho phép thử nghiệm thường xuyên với chi phí thấp mà không cần mạo hiểm toàn bộ ngân sách cho một lần phóng duy nhất.

Với sự tham gia ngày càng tích cực của những công ty khởi nghiệp nói trên, Lầu Năm Góc có thể kỳ vọng một tương lai xán lạn hơn cho vũ khí siêu thanh, khi chi phí thấp giúp họ dễ dàng sản xuất hàng loạt nhằm mang lại ưu thế trên chiến trường.

Cần nói thêm, yêu cầu về tên lửa siêu thanh của Mỹ khác xa Nga hay Trung Quốc, khi quả đạn không bay theo quỹ đạo đạn đạo đơn giản, mà vẫn thực hiện được thao tác cơ động linh hoạt tương đương tên lửa hành trình khi bay ở vận tốc Mach 5.