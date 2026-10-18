[Video] Tiền gửi ngân hàng lập kỷ lục

Giữa thủ đô Kathmandu dưới chân dãy Himalaya, sushi và ẩm thực Nhật Bản đang ngày càng được ưa chuộng. Đằng sau xu hướng này là câu chuyện của những người Nepal từng sống, làm việc tại Nhật Bản và trở về quê hương để mang theo hương vị xứ Phù Tang.