[Video] Tiền gửi ngân hàng lập kỷ lục
Theo số liệu được Ngân hàng Nhà nước công bố, đến hết tháng 8, tổng tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đạt khoảng 17,77 triệu tỷ đồng, tăng hơn 310.000 tỷ đồng so với tháng trước đó, tương ứng mức tăng 1,78%.
Tính chung 8 tháng đầu năm, tiền gửi của tổ chức kinh tế và dân cư tăng gần 1,26 triệu tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương đương khoảng 7,6%. So với cùng kỳ năm trước, quy mô tiền gửi tăng 11%, cho thấy kênh tiết kiệm ngân hàng tiếp tục thu hút lượng vốn lớn từ nền kinh tế.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tien-gui-ngan-hang-lap-ky-luc-post996147.html