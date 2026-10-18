MU được khuyên loại Bruno Fernandes

Bruno Fernandes bị nhà báo Alex Crook đề nghị loại khỏi đội hình xuất phát do phong độ sa sút và chưa có thể trạng tốt nhất.

Trước chuyến làm khách trên sân Leeds United ngày 18/10, HLV Michael Carrick được khuyên nên đưa ra một quyết định mạnh tay về nhân sự: loại đội trưởng Bruno Fernandes khỏi đội hình xuất phát.

Trong chương trình Fiery Fridays của talkSPORT, nhà báo Alex Crook cho rằng Bruno không còn duy trì được tầm ảnh hưởng như mùa trước. Tiền vệ người Bồ Đào Nha gặp khó khăn trong việc tổ chức tấn công, trong khi thể trạng của anh cũng chưa đạt mức tốt nhất.

Theo Crook, ngoại trừ màn trình diễn nổi bật trước Ipswich Town, Bruno chưa đáp ứng kỳ vọng từ đầu mùa. Những đường chuyền tạo cơ hội, các pha xử lý quyết định và khả năng dẫn dắt lối chơi từng giúp anh trở thành nhân tố quan trọng nhất của MU đều không còn xuất hiện thường xuyên.

Sự sa sút càng đáng chú ý nếu nhìn lại mùa giải trước. Bruno ghi 9 bàn và có 21 pha kiến tạo tại Premier League, góp công lớn giúp MU kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ ba. Anh cũng là cầu thủ được Carrick tin tưởng gần như tuyệt đối nhờ khả năng sáng tạo và tinh thần thi đấu.

Bruno đang sa sút.

Tuy nhiên, Bruno đang gặp vấn đề về thể lực sau chấn thương khi làm nhiệm vụ cùng tuyển Bồ Đào Nha. Anh chưa hoàn toàn bình phục nhưng vẫn liên tục được sử dụng, phần vì MU không có nhiều lựa chọn đủ khả năng đảm nhận vai trò tổ chức tấn công.

Ở trận thua Atletico Madrid 0-2 tại Champions League hôm 13/10, Bruno thi đấu 80 phút trước khi rời sân. Tiền vệ 32 tuổi không tạo ra nhiều khác biệt, trong khi hàng công MU tiếp tục gặp khó khăn trước hàng phòng ngự đối phương.

Crook cho rằng Carrick không nên tiếp tục sử dụng Bruno chỉ vì anh là đội trưởng. Để tiền vệ người Bồ Đào Nha nghỉ một vài trận có thể giúp anh hồi phục thể lực, đồng thời tạo cơ hội cho MU thử nghiệm phương án khác.

Đề xuất này gây chú ý bởi Bruno từ lâu được xem là một trong những cầu thủ khó thay thế nhất tại Old Trafford. Anh không chỉ đảm nhận nhiệm vụ sáng tạo mà còn thực hiện phần lớn các tình huống cố định, thường xuyên di chuyển rộng và có tiếng nói quan trọng trong phòng thay đồ.

Bruno cần sớm vượt qua khó khăn.

Bản thân Carrick vẫn công khai bảo vệ học trò. HLV người Anh thừa nhận Bruno gặp vấn đề nhỏ về thể trạng nhưng tin anh sẽ sớm lấy lại phong độ. Với Carrick, kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến của đội trưởng vẫn rất cần thiết, nhất là khi MU đang thiếu những cầu thủ có thể quyết định trận đấu.

Dù vậy, kết quả gần đây khiến Carrick chịu sức ép ngày càng lớn. MU mới giành 6 điểm sau sáu vòng Premier League và trải qua năm trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Thất bại trước Atletico càng khiến những lựa chọn nhân sự của HLV 45 tuổi bị đặt dấu hỏi.

Trận gặp Leeds vì thế có thể trở thành thời điểm Carrick phải cân nhắc lại cách sử dụng Bruno. Nếu tiếp tục để anh đá chính, MU cần tìm cách giúp đội trưởng phát huy khả năng sáng tạo. Ngược lại, một suất dự bị cũng không hẳn là hình thức trừng phạt, mà có thể giúp tiền vệ người Bồ Đào Nha lấy lại thể trạng.

Bruno vẫn là cầu thủ quan trọng của MU, nhưng điều Crook đặt ra cũng đáng suy nghĩ. Trong tình cảnh đội bóng liên tục mất điểm, Carrick cần lựa chọn những người có thể mang lại hiệu quả tốt nhất, thay vì tiếp tục dựa vào vai trò và danh tiếng của từng cá nhân.