Chạy nhiều chưa chắc thắng: Dữ liệu nói gì về thể lực trong bóng đá hiện đại?

Phân tích dữ liệu Premier League của Opta cho thấy tổng quãng đường di chuyển không có mối liên hệ rõ ràng với thành tích dài hạn. Trong bóng đá hiện đại, điều quan trọng không chỉ là chạy bao nhiêu, mà còn là chạy đúng lúc và phục vụ mục tiêu chiến thuật.

Chạy nhiều không đồng nghĩa với thành công

Sau trận hòa với Tottenham, Manchester United tiếp tục trở thành tâm điểm của những tranh luận về tinh thần thi đấu. Trên Sky Sports, cựu tiền vệ Tottenham Jamie Redknapp cho rằng các đội bóng muốn giành chiến thắng cần chạy nhiều, ít nhất cũng phải ngang bằng với đối thủ. Ông dẫn số liệu cho thấy Tottenham di chuyển nhiều hơn Manchester United 5 km, qua đó củng cố nhận định này.

Lập luận nghe có vẻ hợp lý: bóng đá đỉnh cao đòi hỏi cường độ vận động cao, khả năng tranh chấp liên tục và sự sẵn sàng hỗ trợ đồng đội. Tuy nhiên, nếu lấy tổng quãng đường di chuyển làm thước đo trực tiếp cho quyết tâm hoặc chất lượng thi đấu, người xem có thể bỏ qua nhiều yếu tố quan trọng.

Trong bài phân tích đăng ngày 16/10/2026, Opta Analyst sử dụng dữ liệu Premier League để kiểm tra mối liên hệ giữa hoạt động thể chất và thành tích. Kết quả cho thấy những đội chạy nhiều nhất không nhất thiết đạt thứ hạng cao nhất, trong khi một số đội vượt kỳ vọng đáng kể dù không nằm trong nhóm dẫn đầu về quãng đường di chuyển.

Dữ liệu mùa giải 2025-2026 cho thấy 10 đội đứng đầu bảng xếp hạng đạt tổng quãng đường di chuyển trung bình 4.363 km, còn 10 đội cuối bảng đạt 4.332 km. Chênh lệch chỉ 31 km trong suốt mùa giải. Với quãng đường di chuyển ở cường độ cao, nhóm dẫn đầu đạt trung bình 338,7 km, so với 328,4 km của nhóm cuối bảng, tương đương mức chênh lệch khoảng 3%.

Khoảng cách này cho thấy hoạt động thể chất có thể khác nhau giữa các nhóm đội bóng, nhưng không đủ để giải thích sự khác biệt về thành tích. Nếu chỉ chạy nhiều là điều kiện quyết định chiến thắng, các đội có tổng quãng đường lớn hơn đáng lẽ phải thường xuyên đạt thứ hạng tốt hơn.

Một cách so sánh khác là đặt kết quả thực tế bên cạnh dự báo trước mùa giải của siêu máy tính Opta. Trong nhóm 10 đội kết thúc mùa giải cao hơn ít nhất một bậc so với vị trí dự báo, tổng quãng đường di chuyển trung bình đạt 4.369 km. Trong khi đó, chín đội kết thúc thấp hơn ít nhất một bậc so với dự báo, đạt trung bình 4.308 km. Chênh lệch khoảng 1,4% vẫn tương đối nhỏ.

Đáng chú ý, Sunderland và Manchester United là hai đội vượt kỳ vọng nhiều nhất, lần lượt cao hơn vị trí dự báo 13 và 9 bậc, dù không thuộc top 10 về quãng đường di chuyển. Ngược lại, Crystal Palace và Newcastle nằm trong nhóm chạy nhiều nhưng kết thúc mùa giải thấp hơn đáng kể so với dự báo.

Những trường hợp này không chứng minh rằng thể lực ít quan trọng, mà cho thấy không thể tách rời chỉ số vận động khỏi chất lượng cầu thủ, khả năng tổ chức và hiệu quả chiến thuật. Một đội bóng có thể chạy liên tục nhưng vẫn không tạo được cơ hội nguy hiểm; đội khác có thể di chuyển ít hơn nhưng tận dụng tốt những khoảng trống để quyết định trận đấu.

Chạy đúng thời điểm quan trọng hơn chạy liên tục

Nếu tổng quãng đường di chuyển không giải thích đầy đủ thành công, vậy chỉ số nào đáng chú ý hơn? Trong các chỉ số thể chất được Opta khảo sát ở mùa giải 2025-2026, quãng đường di chuyển khi kiểm soát bóng có mối liên hệ rõ ràng nhất với thứ hạng cuối mùa.

Khi có bóng, cầu thủ cần liên tục điều chỉnh vị trí để tạo ra phương án chuyền, kéo giãn hàng phòng ngự và tạo khoảng trống cho đồng đội. Một tiền đạo di chuyển khỏi vị trí quen thuộc có thể kéo trung vệ đối phương đi theo; một tiền vệ chạy chéo sân có thể mở hành lang cho hậu vệ biên dâng cao. Ngay cả khi không trực tiếp chạm bóng, những chuyển động này vẫn có thể tạo lợi thế cho đội nhà.

Tuy nhiên, mối liên hệ giữa quãng đường di chuyển khi có bóng và thứ hạng không đồng nghĩa với quan hệ nhân quả. Những đội sở hữu cầu thủ chất lượng, phối hợp tốt và kiểm soát bóng nhiều thường có điều kiện để tổ chức các chuyển động tấn công hiệu quả hơn. Thành tích cao có thể phản ánh chất lượng tổng thể của đội bóng, thay vì đơn thuần là kết quả của việc chạy nhiều khi có bóng.

Sự khác biệt về phong cách thi đấu cũng cần được tính đến. Một đội pressing tầm cao phải di chuyển liên tục để gây sức ép, thu hẹp thời gian xử lý và khóa các phương án chuyền bóng của đối thủ. Trong khi đó, đội chơi phòng ngự phản công có thể chủ động giữ cự ly đội hình, nhường quyền kiểm soát bóng và chờ thời điểm thích hợp để tăng tốc.

Hai cách chơi này tạo ra các yêu cầu vận động khác nhau. Đánh giá đội bóng chỉ dựa trên tổng quãng đường di chuyển sẽ không phản ánh đầy đủ mức độ hoàn thành nhiệm vụ chiến thuật. Một cầu thủ duy trì vị trí hợp lý, ngăn đối thủ khai thác khoảng trống và thực hiện đúng thời điểm một pha bứt tốc có thể đóng góp nhiều hơn so với việc người đó liên tục chạy nhưng không tạo ra lợi thế cụ thể.

Dữ liệu trong từng trận đấu cũng cho thấy những đội di chuyển ít hơn đối thủ quá nhiều thường gặp bất lợi, nhưng không thể từ đó kết luận chạy ít là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại.

Theo thống kê của Opta từ đầu mùa giải 2025-2026 đến thời điểm bài phân tích được công bố, có 86 trận tại Premier League mà một đội di chuyển ít hơn đối thủ ít nhất 5 km. Các đội chạy ít hơn chỉ thắng 10 trận, tương đương tỷ lệ 11,6%. Đáng chú ý, 20 trận trong số đó có ít nhất một đội nhận thẻ đỏ, yếu tố có thể ảnh hưởng đáng kể đến cường độ thi đấu và cách tổ chức trận đấu.

Khi loại các trận có thẻ đỏ, những đội di chuyển ít hơn đối thủ ít nhất 5 km thắng 8 trong 66 trận, tương đương 12,1%. Với nhóm trận có khoảng cách di chuyển thấp hơn đối thủ từ 2,5 km đến dưới 5 km, sau khi loại các trận có thẻ đỏ, tỷ lệ thắng của đội chạy ít hơn đạt 25,8%, trong khi tỷ lệ thua là 46%.

Những con số này cho thấy khoảng cách vận động quá lớn có thể là dấu hiệu bất lợi. Nhưng chúng không chứng minh rằng việc tăng quãng đường chạy sẽ tự động giúp đội bóng giành chiến thắng. Đội phải chống đỡ sức ép trong phần lớn thời gian có thể chạy nhiều vì liên tục đuổi theo bóng; đội kiểm soát thế trận có thể hạn chế những chuyển động không cần thiết. Chính diễn biến trận đấu và cách chơi của hai bên có thể đồng thời tác động đến cả quãng đường di chuyển lẫn kết quả cuối cùng.

Dữ liệu cần được đọc cùng chiến thuật

Trong bóng đá hiện đại, các chỉ số thể chất ngày càng dễ tiếp cận và thường được sử dụng để đánh giá hiệu suất. Tuy nhiên, tổng quãng đường di chuyển, quãng đường chạy ở cường độ cao và số lần bứt tốc phản ánh những khía cạnh khác nhau. Không chỉ số lượng, thời điểm và mục đích của từng chuyển động cũng có ý nghĩa.

Một cầu thủ có thể đi được quãng đường lớn nhờ di chuyển liên tục ở tốc độ vừa phải. Người khác chạy ít hơn nhưng thực hiện những pha tăng tốc đúng lúc để thoát pressing, đón đường chuyền quyết định hoặc ngăn đối thủ phản công. Nếu chỉ nhìn vào số kilomet, đóng góp của cầu thủ thứ hai có thể bị đánh giá thấp.

Bởi vậy, dữ liệu thể chất cần được kết hợp với các chỉ số chuyên môn như bàn thắng kỳ vọng (xG) và điểm số kỳ vọng (xPts). xG ước tính khả năng một cú sút trở thành bàn thắng dựa trên các đặc điểm của cơ hội; xPts sử dụng mô hình xác suất để ước tính số điểm một đội có thể đạt được trong các trận đấu. Các chỉ số này cũng có giới hạn, nhưng giúp đánh giá hiệu quả thi đấu một cách toàn diện hơn khi được đặt cạnh dữ liệu vận động.

Nếu một đội chạy nhiều nhưng tạo ra ít cơ hội nguy hiểm, vấn đề có thể nằm ở khả năng triển khai bóng, lựa chọn phương án tấn công hoặc chất lượng xử lý cuối cùng. Ngược lại, đội di chuyển ít hơn nhưng tạo ra nhiều cơ hội chất lượng có thể đang sử dụng bóng hiệu quả hơn. Những đánh giá như vậy cần dựa trên nhiều dữ liệu và bối cảnh của trận đấu, thay vì chỉ một con số đơn lẻ.

Cựu HLV Liverpool Jürgen Klopp từng nhấn mạnh rằng các đội bóng không nhất thiết phải chạy tới 115 km mỗi trận để thành công. Theo ông, điều quan trọng là biết cách tăng cường sức ép vào đúng thời điểm, kết hợp tư duy và khả năng lựa chọn thời cơ. Pep Guardiola cũng từng đưa ra quan điểm tương tự khi cho rằng chạy nhiều mà không đúng lúc sẽ trở nên vô ích; điều cần thiết là sự kết hợp giữa vận động và thời điểm thực hiện.

Những nhận định này không phủ nhận vai trò của thể lực. Ngược lại, chúng nhấn mạnh rằng thể lực chỉ phát huy giá trị khi được sử dụng đúng mục đích. Pressing, chuyển trạng thái, bọc lót hay khai thác khoảng trống đều đòi hỏi cầu thủ có khả năng vận động ở cường độ phù hợp. Nhưng nếu chuyển động thiếu tổ chức, đội bóng có thể tiêu hao năng lượng mà không tạo ra lợi thế tương xứng.

Vì vậy, số kilomet di chuyển không nên trở thành căn cứ duy nhất để kết luận rằng một cầu thủ thiếu nỗ lực hoặc một đội bóng thiếu quyết tâm. Muốn đánh giá chính xác, cần xem xét nhiệm vụ chiến thuật, vị trí hoạt động, diễn biến trận đấu và chất lượng thực hiện các yêu cầu chuyên môn.

Dữ liệu Opta đưa ra một thông điệp đáng chú ý: chạy nhiều có thể là lợi thế trong những điều kiện nhất định, nhưng không phải là công thức bảo đảm chiến thắng. Trong bóng đá đỉnh cao, đội bóng hiệu quả không nhất thiết là đội di chuyển nhiều nhất, mà là đội biết khi nào cần tăng tốc, khi nào phải giữ vị trí và làm thế nào để mỗi chuyển động đều phục vụ mục tiêu chung.

(theo The Guardian)