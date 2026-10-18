Hội LHPN xã Yên Thành tổ chức thành công giải bóng đá nữ

Giải đấu là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, hội viên phụ nữ; thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các chi hội phụ nữ.

Các đội bóng thi đấu nhiệt tình, cống hiến những pha bóng hay cho khán giả

Với tinh thần “Khỏe để xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”, các đội bóng đã thi đấu nhiệt tình, sôi nổi, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt, những trận đấu hấp dẫn, thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng.

Giải bóng đá nữ là dịp để chị em rèn luyện sức khỏe, thể hiện tài năng, sự tự tin, năng động, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong các phong trào thi đua tại địa phương. Qua đó, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, hội viên phụ nữ hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Giải bóng thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi, cổ vũ

Sau một tuần tranh tài sôi nổi, hào hứng và đoàn kết, đội bóng đá nữ Trường Mầm non Yên Thành đã xuất sắc giành giải Nhất, đội bóng đá nữ thôn Cối Máy đạt giải Nhì.

Đội bóng đá nữ Trường Mầm non Yên Thành xuất sắc giành giải vô địch

Thành công của giải đấu tiếp tục khẳng định sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cấp Hội và hội viên phụ nữ đối với phong trào thể dục thể thao; lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.