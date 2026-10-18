Chư Pưh tổ chức giải bơi học sinh năm 2026

Ban tổ chức trao huy chương cho các VĐV đạt thành tích cao tại giải. Ảnh: Hồng Tuyết

Các vận động viên (VĐV) thi đấu tại hồ bơi Linh Nguyên (xã Chư Pưh) ở hai nội dung bơi ếch và bơi tự do, dành cho nam, nữ theo nhóm tuổi.

Trong đó, học sinh lớp 1 đến lớp 3 tranh tài cự ly 25m; học sinh lớp 4, lớp 5 và học sinh THCS từ lớp 6 đến 9 thi đấu cự ly 50m ở cả hai nội dung.

Trong quá trình thi đấu, các VĐV đã quyết tâm, thể hiện kỹ năng bơi lội và tinh thần thể thao. Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 16 bộ huy chương cho các VĐV đạt thành tích cao ở các nhóm tuổi, nội dung, giới tính và cự ly thi đấu.