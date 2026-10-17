TPHCM: Học sinh thứ 4 mắc não mô cầu sau khi tiếp xúc gần ca bệnh

Bác sĩ chỉ cách ngăn lây lan dịch não mô cầu. Video: Lê Nguyễn

Nam sinh 12 tuổi mắc não mô cầu

Theo thông tin từ Sở Y tế TPHCM tối 17/10, TPHCM ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu nhóm B tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước, TPHCM). Trong chùm ca bệnh này, một học sinh đã tử vong.

Trường hợp thứ 4 là nam sinh 12 tuổi, học cùng trường và từng tiếp xúc gần với một trong ba học sinh mắc bệnh trước đó vào ngày 13/10.

Ngày 15/10, em khởi phát sốt cao 40 độ C, đau đầu, đau họng, đau mỏi cơ, sau đó xuất hiện các chấm xuất huyết rải rác dưới da. Em được nhà trường hướng dẫn đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM vào chiều cùng ngày để thăm khám và được chuyển vào khu cách ly.

Công tác tổng vệ sinh khử khuẩn tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước ngày 17/10. Ảnh: Sở Y tế TPHCM cung cấp

Ban đầu, các bác sĩ theo dõi tình trạng nhiễm trùng huyết, viêm màng não do não mô cầu, đồng thời phân biệt với sốt xuất huyết và cúm. Kết quả xét nghiệm PCR máu chiều 16/10 xác định bệnh nhân dương tính với não mô cầu nhóm B, đồng thời nhiễm virus cúm B.

Hiện bệnh nhi tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu ổn định và tiếp tục được điều trị kháng sinh, chăm sóc tại bệnh viện.

Ngay sau khi phát hiện chùm ca bệnh, ngành y tế TPHCM đã triển khai kháng sinh dự phòng cho người tiếp xúc gần, đồng thời phối hợp với nhà trường tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn trường. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM tiếp tục rà soát danh sách người tiếp xúc, theo dõi sức khỏe và hướng dẫn những trường hợp có triệu chứng đến cơ sở y tế kiểm tra.

Nhiều học sinh nhiễm cúm A, cúm B và rhinovirus

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, tính đến sáng 17/10/2026, bệnh viện đang điều trị nội trú cho 23 học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng có triệu chứng viêm đường hô hấp.

Kết quả xét nghiệm ghi nhận 4 học sinh nhiễm cúm A/H1, 4 em nhiễm cúm B. Trong nhóm nhiễm cúm B có một em đồng nhiễm não mô cầu, là ca bệnh thứ 4 được ghi nhận tại trường. Ngoài ra, một học sinh khác nhiễm đồng thời cúm A và cúm B. Trong số các học sinh đang điều trị, 22 em có các chỉ số sinh hiệu ổn định.

Trước đó, ngày 15/10, HCDC đã lấy 21 mẫu phết họng, mũi của học sinh có biểu hiện hô hấp tại trường. Kết quả cho thấy 12 mẫu dương tính với rhinovirus hoặc virus cúm mùa.

Ngành y tế đang khẩn trương rà soát người tiếp xúc gần, triển khai các biện pháp dự phòng nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan não mô cầu. Ảnh: HCDC.

Ngành y tế nhận định kết quả này phù hợp với tình hình các bệnh hô hấp do cúm mùa đang gia tăng trong cộng đồng. Tuy nhiên, việc phát hiện nhiều tác nhân gây bệnh hô hấp khác không làm giảm yêu cầu giám sát những người tiếp xúc gần với các trường hợp mắc não mô cầu.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) tiếp tục phối hợp với trạm y tế và nhà trường rà soát, bổ sung danh sách người tiếp xúc gần với ca bệnh thứ 4, đồng thời theo dõi sức khỏe toàn bộ những người liên quan. Đến thời điểm cập nhật, ngành y tế chưa ghi nhận thêm người tiếp xúc gần nào có triệu chứng lâm sàng nghi ngờ mắc não mô cầu ngoài 4 trường hợp đã xác định.

Sở Y tế TPHCM khuyến cáo phụ huynh bình tĩnh nhưng không chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh. Khi trẻ có triệu chứng sốt, ho, đau họng, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân. Trường hợp sốt cao kèm đau đầu nhiều, nôn ói, cứng cổ, lơ mơ, mệt bất thường hoặc xuất hiện chấm xuất huyết, phát ban trên da cần được đưa đi khám ngay. Người dân không tự ý mua và sử dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ.