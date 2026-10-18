Xe máy điện Flazz Max có gì khiến khiến phụ huynh lẫn học sinh ưng ý?

Giữa nhiều mẫu xe điện, VinFast Flazz Max là lựa chọn được nhiều phụ huynh và học sinh tin tưởng.

Bố mẹ yên tâm từ trải nghiệm cầm lái

Khi chọn xe cho con chuẩn bị vào lớp 10, anh Phạm Văn Toàn (Hà Nội) tới đại lý lái thử nhiều mẫu. Sau trải nghiệm, anh nghiêng nhiều về Flazz Max - mẫu xe máy điện học sinh của VinFast. “Tôi thấy xe dễ sử dụng vì xe vận hành tốt, phanh chắc. Đây cũng là chiếc xe đầu tiên của con trai tôi”, anh Toàn nhận xét về khả năng vận hành của Flazz Max.

Qua các bài thử đi lên dốc hầm, tăng tốc, phanh... chiếc xe đều đáp ứng tốt ngay cả khi có một người ngồi sau. Ngoài ra, anh cũng yên tâm khi biết Flazz Max được bảo hành lên tới 6 năm cho xe, 8 năm cho pin LFP, không giới hạn quãng đường di chuyển.

VinFast Flazz Max còn gây ấn tượng với thiết kế thể thao.

Khi cần bảo dưỡng hoặc xử lý kỹ thuật, gia đình anh có thể sử dụng hệ thống dịch vụ với kỹ thuật viên được đào tạo bài bản và phụ tùng chính hãng tại gần 800 cơ sở kinh doanh và dịch vụ xe máy điện trên toàn quốc của VinFast.

Với phương tiện có thể được sử dụng xuyên suốt nhiều năm học, thời hạn bảo hành dài và khả năng tiếp cận dịch vụ thuận tiện là phần quan trọng của quyết định sở hữu.

Con hài lòng với kiểu dáng, tiện nghi

Không chỉ làm vừa lòng các bậc phụ huynh, Flazz Max còn được ưa chuộng bởi học sinh nhờ diện mạo thể thao. Minh Khang, học sinh THPT tại Hà Nội, ấn tượng với thiết kế của Flazz Max ngay từ lần đầu xem xe ở đại lý. Trong các lựa chọn màu, em thích nhất cách phối trắng - cam.

Sau thời gian sử dụng, Khang đánh giá xe có kích thước vừa phải, dễ dắt và xoay trở trong bãi gửi ở trường. Ngoài ra, khả năng nạp năng lượng linh hoạt cũng là điểm Khang đánh giá cao. Flazz Max đi kèm 2 phương án mua kèm pin và mua xe thuê pin. Trường hợp mua xe thuê pin, chủ xe có thể đổi pin tại các tủ V-Green, bên cạnh việc sạc tại nhà. Khang cho biết trên đường đi học có sẵn nhiều tủ đổi pin. Điều này rất tiện lợi khi Khang chưa kịp sạc hoặc cần di chuyển quãng đường xa hơn dự kiến.

Trường hợp mua xe thuê pin, chủ xe Flazz Max có thể đổi pin tại các tủ V-Green, bên cạnh việc sạc tại nhà.

Từ kiểu dáng thể thao, màu sắc trẻ trung đến cảm giác lái và phương án nạp năng lượng, Flazz Max đáp ứng tốt nhu cầu của học sinh về độ tiện dụng lẫn ngoại hình. Khi con có thể chủ động sử dụng phương tiện riêng thuận tiện, phụ huynh cũng bớt áp lực đưa đón hàng ngày.

Trong thời gian 19/9-19/12, các gia đình đang sở hữu ôtô, xe máy xăng hoặc xe máy điện sử dụng ắc quy chì của thương hiệu bất kỳ, hoặc ôtô, xe máy điện VinFast, khi chuyển đổi sang Flazz Max được hỗ trợ lên tới 2 triệu đồng nhờ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Khi mua xe thuê pin, khách hàng được đổi pin miễn phí 20 lần/tháng, duy trì tới hết 30/6/2028.