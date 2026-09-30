Tiếng khèn xóa bỏ hủ tục

Nghệ nhân Ưu tú Vàng Chá Thào hướng dẫn học sinh thổi khèn Mông.

Dành trọn cuộc đời gắn bó với tiếng khèn, ông miệt mài sưu tầm, truyền dạy di sản cho thế hệ trẻ và sáng lập Hội Nghệ nhân dân gian xã. Đặc biệt, bằng uy tín cá nhân, ông kiên trì "đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động bà con từ bỏ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết hay các nghi lễ ma chay rườm rà, tốn kém.

Nhờ nỗ lực bền bỉ đó, đến nay xã Phố Bảng có 7/12 dòng họ chôn cất người mất bằng áo quan, 16/18 thôn rút ngắn thời gian tổ chức tang lễ. Tiếng khèn của nghệ nhân Vàng Chá Thào ở thôn Chúng Pả A giờ đây không chỉ bảo tồn bản sắc mà còn góp phần kiến tạo nếp sống văn minh, tiến bộ nơi bản làng vùng cao.