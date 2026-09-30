Quảng Trị: Truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ quy tập tại phường Quảng Trị

Đây là kết quả của sự nỗ lực, kiên trì, không quản ngại gian khổ của cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập HCLS số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS”.

Các đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ; đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Quân khu 4, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu thực hiện di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.

Điếu văn tại lễ truy điệu đã thành kính ôn lại truyền thống yêu nước, ý chí bất khuất của dân tộc và sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Quảng Trị là mảnh đất địa linh, từng là một trong những chiến trường ác liệt nhất, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đặc biệt, trong 81 ngày đêm năm 1972, hàng vạn chiến sĩ trẻ tuổi đã ngoan cường chiến đấu và hóa thân vào lòng đất mẹ Thành Cổ và thị xã Quảng Trị. Điếu văn khẳng định, việc tìm kiếm và đưa các anh hùng liệt sĩ về yên nghỉ tại nghĩa trang là sự thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim.

Sau lễ truy điệu an táng, đại diện Ban chỉ đạo quốc gia, Ban chỉ đạo Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã trao tặng các phần quà ý nghĩa nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập HCLS số 2 và bộ phận quản lý, chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị.