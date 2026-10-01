Văn học nghệ thuật châu Á trong bối cảnh số hóa

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ Lê Hoàng Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Với những chia sẻ từ các bài báo, các bài nghiên cứu khoa học mà các diễn giả báo cáo trong hội thảo sẽ có thêm nhiều góc nhìn đa chiều, liên ngành về văn học nghệ thuật. Thời đại số đã tác động rất nhiều đến phương pháp sáng tác, thực tế giảng dạy, nghiên cứu về văn hóa, văn học nghệ thuật. Do đó cần tối ưu hóa, phát huy hết các giá trị của văn học nghệ thuật - vốn dĩ là một phần tất yếu của cuộc sống… Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các diễn giả cùng chia sẻ, bổ sung cho nhau, làm rõ ý nghĩa, giá trị, giữ gìn và phát huy hơn nữa giá trị của văn hóa, văn học nghệ thuật trong bối cảnh mới, thời đại số…

Hội thảo diễn ra trong 1 ngày, ngoài phiên toàn thể còn có 1 phiên tiểu ban tiếng Anh và 4 phiên tiểu ban tiếng Việt với các chủ đề: Lý thuyết, AI và các hình thức sáng tạo nghệ thuật trong hệ sinh thái số; Nhân văn số: lưu trữ, bản đồ hóa, dịch thuật và giáo dục; Tiếp nhận, cải biên và nền tảng truyền thông số; Căn tính, ký ức, không gian và đối thoại liên văn hóa.