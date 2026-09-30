Clip: Con rắn trườn vào sân, camera ghi lại cách xử lý bất ngờ của người phụ nữ

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một người phụ nữ.

(Video ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ "tay không bắt rắn" gây sốt mạng xã hội. Nguồn: Mẹ Bánh Bao)

Theo đó, người phụ nữ vừa dắt xe máy ra khỏi cổng, trong lúc khóa cửa cổng, người phụ nữ bất ngờ phát hiện con rắn trườn vào sân. Dẫu vậy, chị không hề hoảng sợ.

Sau khi quan sát hướng trườn của con rắn, thấy con rắn trườn ra ngoài đường, người phụ nữ đã nhanh chóng dùng chân đạp, tiếp cận rồi "tay không bắt rắn". Khi cầm được con rắn trong tay, người phụ nữ còn quay con rắn mấy vòng trước khi cuộn tròn con rắn lại. Khoảnh khắc này được camera an ninh ghi lại!

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội vừa khiến dân tình thích thú vừa khiến nhiều người phải nể phục trước sự gan dạ của người phụ nữ.

Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:

"Lúc đầu tôi còn tưởng chị ấy chạy đi, ai ngờ chị ấy chạy đến bắt con rắn gọn ơ"

"Đây chắc không phải lần đầu, nhìn chị ấy bắt con rắn chuyên nghiệp thế kia cơ mà"

"Không một động tác thừa, quá chuyên nghiệp. Con rắn chắc cũng không ngờ được chuyện vừa xảy ra".