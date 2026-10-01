Phát huy vai trò của lực lượng quần chúng đặc biệt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

Già làng, người có uy tín góp phần quan trọng trong việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng.

Kỳ 1: Giữ trận địa tư tưởng từ bon làng

Trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, ở nhiều thôn, bon vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh, già làng, người uy tín, chức sắc tôn giáo vẫn là điểm tựa của cộng đồng. Bằng uy tín và sự gần gũi, họ góp phần củng cố niềm tin, giữ gìn đoàn kết, bảo vệ “trận địa tư tưởng” ngay từ cơ sở.

“Hậu duệ” N’Trang Lơng giữ niềm tin trong bon làng

Buổi sáng cuối tuần ở bon Đắk R’tíh, xã Tuy Đức, già làng Điểu Nơi lại chậm rãi đi dọc những con đường đất đỏ quen thuộc. Gặp ai, già cũng dừng lại hỏi han chuyện mùa màng, sức khỏe, con cái học hành... Những câu chuyện bình dị ấy giúp ông kịp thời nắm bắt tâm tư của bà con trong bon. Già làng Điểu Nơi kể, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, ông không nhớ mình đã đi bao nhiêu con đường, đến bao gia đình. Ông đi để nhắc bà con thời gian tổ công tác lưu động về hỗ trợ làm giấy tờ, hướng dẫn tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; đồng thời giải thích những đổi thay của bộ máy mới theo hướng gần dân, phục vụ dân tốt hơn.

Già làng Điểu Nơi (bên trái) thường xuyên quan tâm, hỏi thăm đời sống, nắm bắt tâm tư của bà con M’nông trong bon.

Là “hậu duệ” của Anh hùng N’Trang Lơng, già làng Điểu Nơi luôn ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Không chỉ là Nghệ nhân Nhân dân, ông còn là “cây đại thụ” của bon làng, nơi bà con tìm đến khi có điều băn khoăn, khúc mắc. Trước sự phát triển mạnh của không gian mạng, ông càng trăn trở về việc giữ gìn niềm tin, sự đoàn kết trong cộng đồng. Ông thường kể cho lớp trẻ M’nông nghe câu chuyện về tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh bất khuất của Anh hùng N’Trang Lơng để nhắc nhở mọi người biết giữ gìn thành quả hôm nay. “Là con cháu của Anh hùng N’Trang Lơng thì càng phải có trách nhiệm bảo vệ bon làng, tuyệt đối tin vào Đảng, Nhà nước, không để kẻ xấu lợi dụng”, già làng chia sẻ.

Ở bon làng M’nông, lời nói của già làng Điểu Nơi có trọng lượng, bởi ông luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm, từ phát triển kinh tế, giữ gìn văn hóa truyền thống đến xây dựng đời sống mới. Nhiều năm qua, ông trở thành cầu nối giữa chính quyền và người dân, giúp những chủ trương lớn được bà con hiểu đúng và đồng thuận.

Ông Điểu Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuy Đức cho biết, kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ngoài nỗ lực của đội ngũ cán bộ cơ sở còn có sự đóng góp của già làng, người uy tín, trong đó ông Điểu Nơi là một ví dụ. “Là người có uy tín lớn trong cộng đồng người M’nông, khi chính quyền triển khai các chủ trương mới sau sáp nhập, ông Điểu Nơi tích cực tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu và đồng thuận. Chính tiếng nói của những người uy tín như ông đã góp phần giúp chính quyền gần dân hơn, tạo được niềm tin trong Nhân dân”, ông Điểu Hùng đánh giá. Theo ông Hùng, trong bối cảnh các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc chủ trương, kích động chia rẽ, việc phát huy vai trò của lực lượng quần chúng đặc biệt ở cơ sở càng có ý nghĩa, góp phần BVNTTT của Đảng từ sớm, từ xa.

Mục sư đưa bà con tránh xa tà đạo

Ở thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, Mục sư Giàng A Lỳ là người được bà con tin tưởng. Ông còn nhớ những ngày đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều người tìm đến với những băn khoăn về bộ máy mới. Từ đó, ông kiên trì giải thích việc tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Nghe ông giải thích, bà con dần hiểu và yên tâm lao động, sản xuất.

Mục sư Giàng A Lỳ (thứ hai bên phải sang) tuyên truyền đồng bào Mông nơi đây chăm lo xây dựng đời sống mới, không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội

Không chỉ tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước, ông còn trực tiếp cùng lực lượng chức năng vận động các hộ dân từ bỏ tà đạo “Bà Cô Dợ” - một tổ chức không được công nhận từng len lỏi vào thôn qua mạng xã hội. Trước việc một số hộ nghe theo lời dụ dỗ, bỏ bê lao động, không cho con đi học vì mê tín, ông cùng cán bộ địa phương đến từng nhà, phân tích đúng, sai bằng tiếng Mông. “Thông tin trên mạng phải biết chọn lọc, phải đọc, nghe những nguồn tin chính thống của Đảng, Nhà nước”, đó là điều ông thường nhắc bà con trong các buổi sinh hoạt cộng đồng và sau giờ cầu nguyện. Ông Giàng A Lỳ còn vận động bà con xây dựng chợ phiên ở thôn Đắk Snao. Chợ phiên không chỉ tạo sinh kế mà còn trở thành không gian gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa người Mông. Theo ông Lỳ, khi cuộc sống ổn định, bà con có việc làm, có niềm tin thì sẽ không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục.

Ông Hoàng Ngọc Tuấn - Trưởng thôn Đắk Snao cho biết, thôn có đông đồng bào DTTS sinh sống, chủ yếu là người Mông. Nhiều bà con không hiểu, không nói được tiếng Kinh nên ông Giàng A Lỳ trở thành cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với bà con, nhất là vận động không nghe theo tà đạo, không tin lời kẻ xấu trên mạng xã hội. “Khi trong thôn có phát sinh vụ việc hay xuất hiện thông tin xấu độc, ông Lỳ đều chủ động nắm bắt, giải thích cho bà con hiểu đúng bản chất vấn đề. Đặc biệt, trong việc vận động các hộ từ bỏ tà đạo “Bà Cô Dợ”, ông có vai trò rất quan trọng vì bà con tin và nghe ông nói”, ông Tuấn đánh giá.

Giữ nhịp đoàn kết sau sáp nhập

Những ngày đầu sau khi 3 xã Nam Xuân, Long Sơn và Đắk Sắk sáp nhập thành xã Đắk Sắk mới, không ít người dân ở thôn Nam Thanh trước sáp nhập lo lắng về việc đi lại làm thủ tục hành chính, cũng như nguy cơ bản sắc văn hóa, lễ hội truyền thống bị nhạt phai. Hiểu những lo lắng ấy, ông Vi Văn Thắng, lúc ấy là Bí thư Chi bộ thôn Nam Thanh, người có uy tín trong cộng đồng người Thái, đi “từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để nắm bắt, định hướng dư luận. Từ các hộ người Thái đến những gia đình khác, ông giải thích để bà con hiểu việc sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân và tạo thêm dư địa phát triển.

Ông Vi Văn Thắng (thứ hai bên trái sang) trở thành cầu nối hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân.

Ông còn vận động người dân tham gia các hoạt động văn hóa như: Lễ cúng lúa mới, Lễ hội Lồng tồng, Ngày hội Văn hóa các dân tộc… Qua những dịp sinh hoạt cộng đồng, ông lắng nghe tâm tư, giải thích những băn khoăn phát sinh sau sáp nhập, vận động bà con giữ gìn tình làng nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc. “Bác Hồ luôn căn dặn phải giữ gìn đoàn kết. Đoàn kết thì khó khăn nào cũng vượt qua được, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, ông Thắng chia sẻ.

Theo ông Thắng, khi các cộng đồng dân cư hiểu nhau hơn, cùng gìn giữ nét văn hóa truyền thống thì tinh thần đoàn kết càng bền chặt. Ở địa bàn có nhiều dân tộc cùng sinh sống như Đắk Sắk, sự đoàn kết, đồng thuận sẽ tạo “sức đề kháng” trước những thông tin sai lệch, luận điệu kích động chia rẽ. Bà H’Xuân - Bí thư Đảng ủy xã Đắk Sắk cho biết: “Để tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền, công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, trong đó cán bộ, đảng viên và người có uy tín ở cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Thông qua đội ngũ này, cấp ủy, chính quyền nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của bà con và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở”.

Ở nhiều thôn, bon vùng đồng bào DTTS, những người như ông Vi Văn Thắng, già làng Điểu Nơi, Mục sư Giàng A Lỳ không chỉ giữ gìn bản sắc, gắn kết cộng đồng mà còn góp phần BVNTTT của Đảng từ cơ sở. Trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh, thông tin sai lệch, xuyên tạc có thể len sâu về cơ sở, vai trò của lực lượng quần chúng đặc biệt càng được đặt ra rõ hơn. Họ vừa giữ gìn đoàn kết cộng đồng, vừa góp phần giúp người dân nhận diện, sàng lọc thông tin và giữ vững niềm tin ngay từ thôn, bon.

(Còn nữa)