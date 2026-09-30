Quảng Ninh: Lễ khai hội đền An Sinh - điểm đến văn hóa tâm linh

Tới dự Lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh; Sở VHTTDL; Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố; Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam và họ Trần TP. Quảng Ninh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương.

Chương trình văn nghệ tại Lễ hội

Lễ hội truyền thống đền An Sinh năm 2026 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 30.9 đến hết ngày 2.10.2026 (tức ngày 20 đến 22.8 năm Bính Ngọ). Trong các ngày tiếp theo, chuỗi trò chơi dân gian tiếp tục được tổ chức, kết hợp cùng chương trình giao lưu văn nghệ giữa các phường tại "Liên hoan tiếng hát Khu dân cư phường An Sinh năm 2026" với chủ đề "Tự hào Thành phố Quảng Ninh". Sự kiện không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thời Trần mà còn tạo điểm đến văn hóa tâm linh hấp dẫn, thắt chặt tinh thần đoàn kết cộng đồng trên vùng đất di sản.

Đền An Sinh được xây dựng từ thế kỷ XIV (năm 1381), là trung tâm tín ngưỡng đặc biệt linh thiêng của quê gốc nhà Trần, nơi thờ phụng 8 vị vua Trần, phối thờ An Sinh vương Trần Liễu, Thiện Đạo Quốc mẫu phu nhân và Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Cùng với hệ thống lăng miếu, am tháp trên dãy Yên Tử, đền An Sinh là mắt xích lịch sử - văn hóa quan trọng thuộc Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử.

Lễ hội truyền thống đền An Sinh được tổ chức thường niên vào ngày 20 tháng 8 âm lịch - trùng ngày hóa của Đức Thánh Trần, nhằm tri ân công đức to lớn của các bậc tiền nhân, giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Ông Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử gióng trống khai hội

Sau chương trình nghệ thuật chào mừng với màn trống hội âm vang và múa lân, rồng rực rỡ sắc màu, ông Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, Trưởng Ban Tổ chức đọc diễn văn và gióng trống khai hội.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố thỉnh chuông khai hội và điều hành nghi thức dâng hương, niệm Phật cầu nguyện quốc thái dân an.

Trong khuôn khổ chương trình nghi lễ, Ban Tổ chức cùng Hội đồng dòng họ Trần thành phố thực hiện Lễ tế giỗ Đức Hưng Đạo Đại vương và Lễ tế cáo các vua Trần.

Các đại biểu tham dự Lễ hội

Hòa cùng không khí linh thiêng của phần lễ, các hoạt động phần hội tại sân lễ và khu vực cổng di tích đền An Sinh diễn ra rộn ràng, cuốn hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Điểm mới của Lễ hội năm nay chính là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Ban Quản lý đã quy hoạch lại không gian lễ hội khoa học hơn, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm tuyệt đối vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.

Nghi thức tế cáo các vua Trần

Việc kết nối đền An Sinh với Thái Miếu, Ngọa Vân, Yên Tử và di tích Bạch Đằng sẽ tạo thành chuỗi hành trình di sản hoàn chỉnh, vừa nâng cao hiệu quả giáo dục lịch sử, vừa tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho Quảng Ninh.