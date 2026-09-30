Thăm ngôi nhà cụ Huỳnh Thúc Kháng từng sống, cống hiến đến cuối đời ở Quảng Ngãi

Nép mình dưới những bóng cau ở thôn Phú Bình Đông, ngôi nhà 3 gian mang lối kiến trúc truyền thống cùng nhiều kỷ vật thiêng liêng là nơi cụ Huỳnh sống trọn những ngày tháng cuối đời.

Đây là nơi cụ Huỳnh Thúc Kháng, với tư cách là Đặc phái viên của Chính phủ vào làm việc tại Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Trung Bộ đã sống và làm việc 5 tháng trước khi lâm bệnh nặng và qua đời vào ngày 21/4/1947.

Trong thời gian này, cụ Huỳnh sống chung nhà và được gia đình bà Nguyễn Thị Yên trực tiếp chăm sóc cơm nước. Dù gắn bó không lâu, nhưng sinh thời cụ sống vô cùng giản dị, hòa nhã và vui vẻ nên người dân địa phương luôn dành cho cụ sự kính trọng và tình cảm đặc biệt.

Căn nhà nhỏ, mộc mạc là nơi cụ Huỳnh sống và làm việc, nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng phục vụ cuộc kháng chiến cứu nước được bàn thảo và triển khai.

Bên cạnh việc giữ nguyên hiện trạng không gian xưa của ngôi nhà, địa phương đã đầu tư xây dựng Nhà trưng bày để lưu giữ hình ảnh, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của nhà chí sĩ yêu nước, giúp thế hệ sau hình dung rõ nét hơn về cốt cách của nhà cách mạng trọn đời vì dân, vì nước.

Những kỷ vật thân thiết gắn liền với cuộc sống hằng ngày của cụ Huỳnh Thúc Kháng, như: Bộ áo dài, khăn đóng, đôi dép gỗ, chiếc đèn bão hay cây gậy gỗ... giờ đây đã nhuốm màu thời gian. Thế nhưng, đằng sau mỗi vật dụng đơn sơ ấy là những câu chuyện giàu ý nghĩa về cốt cách thanh cao, lối sống thanh bạch và nghĩa tình của người chí sĩ cách mạng.

Nơi này còn đang lưu giữ 250 hiện vật và hình ảnh liên quan đến quá trình hình thành và những kết quả đạt được của Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Trung Bộ trong cuộc kháng chiến cứu quốc giai đoạn 1945 - 1954.

Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng và Di tích trụ sở Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Trung Bộ giờ đây còn là địa chỉ đỏ thu hút đông đảo giới trẻ và du khách đến tham quan, tìm hiểu truyền thống yêu nước, tinh thần phụng sự Tổ quốc của các thế hệ đi trước.

Được xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia từ năm 1994, mỗi năm nơi đây đón rất đông người dân và du khách thập phương đến tham quan, dâng hương. Đây là một trong những công trình góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước và phát huy giá trị di sản cách mạng trên địa bàn Quảng Ngãi.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng hiệu Mính Viên, tự Giới Sanh, sinh ngày 01/10/1876, tại làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng, huyện Hà Đông, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam trước đây (nay là xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng). Sinh thời, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã trải qua nhiều chức vụ: Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội liên hiệp Quốc dân Việt Nam. Cuối năm 1946, cụ Huỳnh đi kinh lý miền Trung và đến Quảng Ngãi làm việc tại Trụ sở Ủy ban kháng chiến Hành chính miền Nam Trung Bộ, đóng tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành (nay là thôn Phú Bình Trung, xã Nghĩa Hành). Do tuổi cao sức yếu, cụ Huỳnh đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 21/4/1947 tại xã Nghĩa Hành và được an táng tại núi Thiên Ấn. Cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách, đức độ và tài năng của cụ Huỳnh Thúc Kháng là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, luôn đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, hết lòng vì dân, vì nước.