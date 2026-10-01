Người cao tuổi: Trao truyền những giá trị đẹp

Kết nối giữa các thế hệ

Tại xã Vĩnh Hậu, mỗi buổi sinh hoạt của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thường có 50-60 thành viên tham gia. Ðến đây, người kiểm tra cân nặng, huyết áp; người trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm; người tham gia văn nghệ... Qua những hoạt động giản dị ấy, khoảng cách tuổi tác được thu hẹp. NCT có thêm cơ hội trao truyền kinh nghiệm; thế hệ trẻ có thêm dịp lắng nghe, sẻ chia và đồng hành.

Chị Tạ Bích Luận, một người trẻ tham gia CLB này hơn 10 năm, chia sẻ: “Thành viên CLB đa dạng độ tuổi lắm, có nhiều cụ lớn tuổi và cũng có không ít bạn trẻ. Ðây là nơi để các thế hệ kết nối với nhau. Tham gia CLB, tôi thấy rất vui vì được các cụ dạy bảo, chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu".

Hoạt động của CLB Phường Lý Văn Lâm cũng không kém phần sôi nổi. Mỗi sáng, đúng 5 giờ, các thành viên có mặt tại sân trụ sở Ðảng uỷ phường để tập dưỡng sinh. CLB được thành lập hơn 20 năm và nhiều thành viên đã gắn bó trong suốt chặng đường ấy. Có những người hơn 70 tuổi vẫn duy trì việc tập luyện mỗi ngày.

Thành viên CLB Phường Lý Văn Lâm luyện tập dưỡng sinh đều đặn vào mỗi buổi sáng.

Bà Trần Mỹ Hạnh, Chủ nhiệm CLB Phường Lý Văn Lâm, cho biết: “Thấy CLB ngày càng có thêm nhiều thành viên, tôi rất phấn khởi. Các cô tập đều đặn, nhiệt tình lắm, bài nào cũng cố gắng tập, từ động tác dễ đến khó. CLB cũng đã nhiều lần biểu diễn giao lưu, tham gia cuộc thi của Hội NCT”.

Từ những buổi sinh hoạt như thế, CLB trở thành nơi NCT duy trì sự kết nối, nâng cao đời sống tinh thần và tiếp tục phát huy vai trò trong cộng đồng.

Không ngừng cống hiến

Nếu các CLB là nơi NCT tìm thấy sự kết nối, thì trong đời sống kinh tế, nhiều người lại tìm cho mình cách đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Năm 2018, ông Tạ Hoàng Nhiệm nghỉ hưu, trở về quê tiếp tục tham gia phát triển kinh tế gia đình và địa phương. Ông xây dựng mô hình nuôi tôm công nghệ cao - hướng phát triển hiệu quả của ngành tôm. Từ quá trình hoạt động, ông được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Tôm Bạc Liêu. Khi Nhà nước khuyến khích xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, ông tiếp tục xây dựng Hợp tác xã Nuôi tôm công nghệ cao Ðông Hải. Tại đây, ông tích cực hỗ trợ, hướng dẫn các xã viên, thúc đẩy hoạt động sản xuất.

Chưa dừng lại ở đó, khi địa phương xây dựng Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất muối chất lượng cao và bước đầu gặp khó khăn, ông tiếp tục tham gia hỗ trợ với vai trò Phó Giám đốc hợp tác xã. Hiện ông là Phó Chủ tịch Hội Thuỷ sản tỉnh Cà Mau. “Còn sức khoẻ là tôi còn làm. Không chỉ để giúp đỡ những hộ hoàn cảnh khó khăn ở địa phương mà tôi còn muốn làm tấm gương sáng cho con cháu noi theo", ông Tạ Hoàng Nhiệm chia sẻ giản dị.

Dù tuổi cao nhưng ông Tạ Hoàng Nhiệm vẫn tích cực tham gia phát triển kinh tế và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Với những đóng góp của mình, ông Nhiệm trở thành NCT duy nhất của tỉnh Cà Mau vinh dự tham dự Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026, vào tháng 6 vừa qua. Câu chuyện của ông là hình ảnh đẹp của NCT lựa chọn tiếp tục đóng góp khi còn sức khoẻ và những kinh nghiệm dày dặn tích luỹ qua năm tháng đã trở thành "nguồn lực quý" cho gia đình, xã hội.

Cà Mau hiện có gần 240 ngàn NCT, trong số đó có rất nhiều người đang tiếp tục tham gia, cống hiến trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Người lao động, phát triển kinh tế; người tham gia các phong trào ở địa phương; người tìm thấy niềm vui và sự gắn kết trong các CLB dưỡng sinh, văn hoá, văn nghệ... Chẳng cần những điều quá lớn lao, có khi chỉ là câu chuyện kể về truyền thống của gia đình, quê hương bên mái nhà; kinh nghiệm hay truyền lại cho thế hệ sau; những buổi tham gia sinh hoạt CLB hay chung tay thúc đẩy hoạt động sản xuất của địa phương, NCT luôn là chất keo gắn kết trong mỗi gia đình và cộng đồng./.