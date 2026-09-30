Trung Hà mở lớp truyền dạy văn hoá dân tộc
Mới đây, UBND xã Trung Hà tổ chức khai mạc 2 lớp tập huấn truyền dạy văn hóa dân gian tại Làng Văn hóa du lịch Bản Ba. Tham gia khóa học có 40 học viên. Trong đó, 20 người tham gia lớp truyền dạy hát Then, đàn Tính dân tộc Tày; 20 người còn lại học hát, múa Sênh tiền và khèn dân tộc Mông.
Đây là hành động thiết thực nhằm bảo tồn, gìn giữ di sản truyền thống. Thông qua đó, xã Trung Hà hướng tới mục tiêu phát huy mạnh mẽ bản sắc dân tộc, tạo ra những sản phẩm đặc trưng gắn kết chặt chẽ với định hướng phát triển du lịch cộng đồng.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202609/trung-ha-mo-lop-truyen-day-van-hoa-dan-toc-c883aee/