Khu vực Mả Chìa - nơi được xác định có mộ chôn tập thể các liệt sĩ, thuộc thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng (trước đây thuộc thôn Hưng Cường, xã Nhân Hòa cũ, huyện Vĩnh Bảo cũ, TP. Hải Phòng) là chứng tích lịch sử ghi dấu những đau thương trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954). Nơi đây, thực dân Pháp từng thiết lập bốt Mai Sơn, tàn sát nhiều cán bộ, du kích và chiến sĩ cách mạng của ta.

Qua công tác rà soát, đối chiếu hồ sơ lịch sử và thu thập thông tin từ các nhân chứng, các cơ quan chức năng đã xác định tại khu vực Mả Chìa với tổng diện tích gần 5.000m2 có một mộ chôn tập thể chưa hài cốt của 8 liệt sĩ chưa được quy tập gồm: Nguyễn Văn Cảm, Hà Văn Rặc, Đỗ Ngọc Bích, Đỗ Văn Choát, Nguyễn Văn Gắng, Vũ Văn Hữu, Phạm Văn Choát và Vũ Văn Tuân. Các liệt sĩ nguyên là cán bộ, du kích thuộc các xã Vinh Quang, Đồng Minh, Vĩnh Phong và Cao Minh của huyện Vĩnh Bảo cũ (nay thuộc các xã Vĩnh Bảo, Vĩnh Hải và Vĩnh Am).

Công tác khai quật, tìm kiếm hài cốt tại khu vực Mả Chìa, TP. Hải Phòng đang được triển khai tích cực.

Triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Ban Chỉ đạo 515 TP. Hải Phòng đã tích cực phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh Bảo triển khai khảo sát thực địa, sử dụng thiết bị radar xuyên đất (GPR) để dò tìm, xác định vị trí mộ tập thể tại khu vực trên.

Ngày 26/9/2026, Ban Chỉ đạo 515 TP. Hải Phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh Bảo và các cơ quan, đơn vị tổ chức khai quật tại khu vực Mả Chìa.

Sau 4 ngày tổ chức khai quật, tìm kiếm, đến chiều 30/9/2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập hơn 30 hài cốt; trong đó, bước đầu xác định có 8 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt được xác định có liên quan đến những người đã hy sinh và đồng bào bị sát hại trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, cách đây hơn 70 năm.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã tìm thấy hơn 30 hài cốt tại khu vực Mả Chìa, TP. Hải Phòng.

Hiện, công tác khai quật, tìm kiếm đang được các lực lượng khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm trang nghiêm, chu đáo. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần đưa các liệt sĩ và đồng bào đã ngã xuống trở về với sự chăm sóc, tưởng nhớ của quê hương và gia đình.