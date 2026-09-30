Đại tá Nguyễn Văn Tàu - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng kỷ vật kháng chiến cho bảo tàng. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Ngày 30/9, Bảo tàng-Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức lễ phát động phong trào hiến tặng và tiếp nhận kỷ vật, hiện vật gắn với Di tích lịch sử cách mạng Địa đạo Long Phước (phường Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Tàu, sinh năm 1928 (bí danh Tư Cang), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo H63 đã trao tặng 2 kỷ vật từng gắn bó với ông trong kháng chiến chống Mỹ. Đó là khẩu AK và súng phóng lựu M79.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu kể về những kỷ vật kháng chiến của mình. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Hơn 50 năm trước, vào trưa ngày 30/4/1975, 2 kỷ vật trên được đại tá Nguyễn Văn Tàu và đồng đội mang theo bên người tiến vào giải phóng Sài Gòn. Trải qua nửa thế kỷ gìn giữ, đến nay Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tư Cang trao tặng cho bảo tàng để trưng bày, giáo dục tinh thần cách mạng, ý chí cho thế hệ trẻ.

Ngoài ra, Đại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu còn tặng 3 cuốn hồi ký do ông viết, gồm: Nước mắt ngày gặp mặt, Tình báo kể chuyện và Sài Gòn Mậu Thân 1968.

Tặng cuốn Lý lịch Đảng của đồng chí Nguyễn Minh Ninh cho bảo tàng. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Trong ngày 30/9, vợ của đồng chí Nguyễn Minh Ninh, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) đã trao tặng cuốn Lý lịch Đảng, đơn xin vào Đảng của chồng mình cho Ban tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh cũng tặng bảo tàng quyển hồi ký của mẹ mình là bà Lê Minh Nguyệt, nguyên cán bộ phụ nữ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Quyển hồi ký ghi lại quá trình hoạt động cách mạng của gia đình và nhân dân Long Phước trong 2 cuộc kháng chiến.