Ấm áp chương trình giao lưu chào mừng Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Tại chương trình, Đội văn nghệ xung kích Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Trái tim nhân ái, Câu lạc bộ Thiện nguyện Từ Tâm đã mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc với những ca khúc, điệu múa ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu cuộc sống. Câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao Sao Băng mang đến những điệu nhảy ấn tượng.

Quang cảnh chương trình giao lưu.

Cùng với các câu lạc bộ thiện nguyện, cán bộ y tế Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng cũng mang đến những tiết mục văn nghệ giản dị, đầy tình cảm.

Người bệnh cao tuổi đón xem những tiết mục văn nghệ.

Những lời ca, tiếng hát và điệu múa vui tươi tạo không khí sôi nổi, ấm áp, mang đến niềm vui, động viên tinh thần, để người bệnh thư giãn, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và xã hội phù hợp với thể trạng sức khỏe.

Thông qua hoạt động giao lưu, bệnh viện mong muốn tạo môi trường điều trị thân thiện, gần gũi, giúp người bệnh cao tuổi giảm bớt tâm lý lo lắng trong quá trình điều trị, có thêm động lực phục hồi và duy trì tinh thần lạc quan.

Đây cũng là dịp để cán bộ, nhân viên y tế và các tổ chức đoàn thể trong bệnh viện thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với người cao tuổi; lan tỏa thông điệp về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng tỉnh hiện đang điều trị cho khoảng 220 người bệnh cao tuổi. Bên cạnh công tác khám, điều trị và phục hồi chức năng, bệnh viện chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho người bệnh thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, bệnh viện thường xuyên phối hợp với các tổ chức, câu lạc bộ thiện nguyện trao tặng khẩu phần ăn, bánh, quà; tổ chức giao lưu văn nghệ, thăm hỏi, động viên những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 hằng năm là dịp để cộng đồng quan tâm hơn đến những vấn đề mà người cao tuổi đang đối mặt, từ sức khỏe, đến nhu cầu được chăm sóc và tham gia các hoạt động xã hội. Đây là dịp tri ân những đóng góp của người cao tuổi đối với gia đình và xã hội.