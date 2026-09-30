Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trên cơ sở thống nhất với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu gắn Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), tạo thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc sôi nổi, thiết thực.

Các hoạt động được yêu cầu tổ chức trang trọng, rộng khắp, phong phú, sinh động, phù hợp với đặc điểm từng địa phương; lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng.

Tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Hoàng Dương

Chỉ thị yêu cầu đổi mới phương thức tổ chức, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, người có uy tín, cộng đồng và doanh nghiệp.

Hoạt động phải gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp, tăng cường trải nghiệm tại cộng đồng, thiết chế văn hóa và không gian công cộng; khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức, lãng phí.

Các địa phương được khuyến khích tổ chức liên hoan văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian, thể thao dân tộc, thực hành và truyền dạy di sản. Đồng thời giới thiệu sản phẩm văn hóa, nghề, làng nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ; tăng cường giao lưu giữa các thế hệ, cộng đồng dân tộc và địa phương.

Các bảo tàng, thư viện, di tích, nhà văn hóa, không gian sáng tạo được khai thác thông qua trưng bày, triển lãm, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu tác giả, tác phẩm. Chú trọng tổ chức lưu động để đưa hoạt động văn hóa đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu mỗi địa phương cấp tỉnh, thành phố và cấp xã, phường rà soát, lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá, gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa.

Các địa phương có thể lựa chọn lễ hội dân gian, không gian ẩm thực, làng nghề, di tích lịch sử - văn hóa, tuyến phố đi bộ hoặc mô hình sáng tạo phù hợp. Ở cấp xã, phường, những hoạt động, mô hình được lựa chọn cần tiếp tục duy trì, phát huy sau Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc.

UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu xác định rõ nội dung, trách nhiệm, tiến độ, nguồn lực và sản phẩm cụ thể; tạo điều kiện để người dân trực tiếp đề xuất, tổ chức, tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các hoạt động văn hóa.

Qua đó, Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh và trao truyền các giá trị văn hóa, mà còn góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thúc đẩy du lịch, phát triển công nghiệp văn hóa và tạo thêm nguồn lực cho cộng đồng.