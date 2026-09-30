Tuyển Việt Nam mất thêm một tiền đạo

Tiền đạo Phạm Gia Hưng (số 17) chính thức rời đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), mẹ của tiền đạo đội tuyển Việt Nam đang lâm trọng bệnh do tuổi cao, sức yếu.

Ngay sau khi biết tin, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ban huấn luyện cùng các thành viên đội tuyển Việt Nam đã động viên, chia sẻ với Gia Hưng và tạo điều kiện để cầu thủ này sớm trở về bên gia đình.

Theo kế hoạch, Gia Hưng sẽ đáp chuyến bay về Việt Nam trong ngày 30/9.

"LĐBĐVN, ban huấn luyện và toàn thể tuyển Việt Nam xin gửi lời động viên, chia sẻ tới Gia Hưng và gia đình. Mong mẹ của Gia Hưng mạnh mẽ vượt qua thời điểm khó khăn này", thông báo của VFF cho biết.

Gia Hưng phải tạm chia tay đội tuyển trong thời điểm tuyển Việt Nam đang tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Tối 29/9, thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa thi đấu với Thái Lan trên sân Si Jalak Harupat tại Bandung, Indonesia.

Việc trở về nước khiến Gia Hưng tạm thời không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trong giai đoạn hiện tại. VFF chưa thông báo thời điểm tiền đạo sinh năm 2000 có thể trở lại tập trung.

Phạm Gia Hưng thi đấu ở vị trí tiền đạo và hiện thuộc biên chế CLB Ninh Bình. Mùa 2024/25, tiền đạo này ghi 6 bàn tại Giải Hạng Nhất Quốc gia, góp phần giúp Ninh Bình giành chức vô địch và thăng hạng V.League. Sang mùa 2025/26, Gia Hưng tiếp tục được sử dụng thường xuyên, có 22 lần ra sân tại V.League và ghi 5 bàn.

Những màn thể hiện trong màu áo Ninh Bình giúp Gia Hưng lọt vào kế hoạch của đội tuyển quốc gia. Anh lần đầu được triệu tập lên tuyển Việt Nam vào năm 2025 và có trận ra mắt quốc tế trong chiến thắng 3-1 trước Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 9/10/2025.

Trong năm 2026, Phạm Gia Hưng tiếp tục nhận được sự tin tưởng của HLV Kim Sang-sik. Sau khi góp mặt trong quá trình chuẩn bị và thi đấu tại ASEAN Cup 2026 hồi tháng 7, tiền đạo thuộc biên chế Ninh Bình tiếp tục được triệu tập vào danh sách chính thức của đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 vào tháng 9. Anh là một trong những phương án trên hàng công bên cạnh Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Tài Lộc.

Highlights Thái Lan 2-0 Việt Nam Tối 29/9, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Thái Lan với tỷ số 0-2 tại lượt 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.