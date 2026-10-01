Mùa vịt chạy đồng sau vụ gặt

Những cánh đồng vừa thu hoạch vẫn còn nguồn thức ăn tự nhiên cho đàn vịt. Hạt lúa rơi vãi trong quá trình thu hoạch, cùng cua, ốc và các sinh vật nhỏ trên đồng được vịt tận dụng. Nhờ đó, người nuôi có thể giảm một phần chi phí thức ăn. Việc được vận động, tự tìm kiếm thức ăn trên đồng cũng tạo điều kiện để đàn vịt phát triển trong môi trường tự nhiên.

Sau mùa gặt, những cánh đồng còn trơ gốc rạ trở thành nơi kiếm ăn quen thuộc của đàn vịt chạy đồng.

Theo đàn vịt là những người chăn đồng với công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và gắn bó. Người nuôi phải thường xuyên theo dõi, giữ đàn không đi lạc sang ruộng khác, đồng thời tìm những cánh đồng vừa thu hoạch để đưa vịt đến. Có người rong ruổi cùng đàn vịt qua nhiều cánh đồng; hôm nay ở vùng này, vài ngày sau lại chuyển sang nơi khác.

Từng đàn vịt nối nhau xuống ruộng, tìm những hạt lúa còn sót lại sau thu hoạch.

Đêm đến, họ dựng chòi tạm bên bờ ruộng hoặc tìm khoảng đất cao để nghỉ. Cuộc sống của người chăn vịt chạy đồng vì thế gắn với mùa lúa và nhịp sản xuất của nhà nông. Trên đồng, người chăn thường lặng lẽ theo sau đàn vịt. Tiếng vịt gọi đàn, tiếng gió lùa qua những gốc rạ giữa không gian rộng của cánh đồng tạo nên khung cảnh quen thuộc sau mùa thu hoạch.

Vịt chạy đồng thường bắt đầu đẻ trứng từ khoảng 3-4 giờ sáng.

Không chỉ chăn thả, mỗi ngày người nuôi còn có thêm công việc thu gom trứng. Vào sáng sớm hoặc cuối buổi chiều, người chăn kiểm tra những nơi đàn vịt nghỉ, lần lượt nhặt trứng mới đẻ, gom vào giỏ hoặc sọt rồi phân loại. Trứng được lau sạch, kiểm đếm và chuyển cho thương lái hoặc mang đi bán.

Những quả trứng vịt được người chăn thu gom dọc theo bờ ruộng vào sáng sớm.

Với người nuôi vịt đẻ, trứng là nguồn thu chính, được thu đều hằng ngày. Số trứng bán được giúp trang trải chi phí thức ăn, thuốc thú y, công chăm sóc và sinh hoạt. Khi đàn vịt cho năng suất tốt, nguồn thu từ trứng trở thành động lực để người nuôi tiếp tục duy trì hình thức chăn thả chạy đồng.

Công việc của người chăn vịt chạy đồng khá vất vả, ban ngày theo dõi đàn vịt, sáng sớm thu gom trứng.

Ông Ngô Văn Cầu, ấp Tường 3B, xã Vĩnh Thanh, cho biết: “Tôi nuôi khoảng 100 con vịt đẻ. Mùa này đưa vịt ra đồng vừa có thức ăn tự nhiên, vừa đỡ chi phí cho ăn. Vịt được ra đồng kiếm ăn nên khỏe, trứng cũng sai hơn, mỗi ngày cho khoảng 70 trứng. Bọn vịt cũng thích lắm, vừa thả xuống ruộng là tản ra kiếm ăn, bay nhảy, kêu vang cả cánh đồng”, ông Cầu chia sẻ.

Mỗi ngày, sau khi thu gom trứng, người nuôi lại đưa đàn vịt ra đồng. Đàn vịt toả ra trên nền ruộng còn gốc rạ, vừa kiếm ăn vừa di chuyển giữa những khoảng ruộng rộng. Đến chiều, khi nắng dịu, người chăn gom đàn về nơi nghỉ, đồng thời kiểm tra, thu nhặt số trứng trong ngày.

Với người nuôi vịt chạy đồng, những cánh đồng sau mùa gặt không chỉ là nơi chăn thả mà còn cung cấp nguồn thức ăn tự nhiên, giúp giảm một phần chi phí. Trong khi đó, trứng vịt tạo nguồn thu thường xuyên, góp phần duy trì sinh kế của người nuôi.

Từ đầu năm đến nay, giá trứng vịt ở mức cao, góp phần tạo nguồn thu nhập cho người nuôi vịt chạy đồng.

Nuôi vịt chạy đồng đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống nông thôn, gắn với mùa vụ, cánh đồng lúa và kinh nghiệm sản xuất của người dân. Giữa màu vàng của rơm rạ, những đàn vịt nối dài trên đồng sau mùa gặt tạo nên hình ảnh sinh động, phản ánh nhịp sống và cách người dân tận dụng nguồn lợi từ đồng ruộng để duy trì sinh kế./.